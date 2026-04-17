Alderweireld pleit voor 'grove borstel' bij Tottenham: Selectie schiet tekort

Voormalig Tottenham-speler Toby Alderweireld is zeer kritisch over de huidige selectie van de club en roept op tot drastische maatregelen. Volgens hem presteren dure aanwinsten niet en ontbreekt het aan leiderschap, wat leidt tot een reële degradatie dreiging.

Oud-speler Toby Alderweireld pleit voor een ingrijpende verandering binnen de selectie van Tottenham Hotspur . Volgens de Belgische verdediger, die van 2015 tot 2021 zes seizoenen actief was voor de Londense club en er 236 wedstrijden speelde, is het tijd voor drastische maatregelen. Hij constateert dat dure aanwinsten niet presteren en dat de kwaliteit van de selectie tekortschiet.

Alderweireld, die zijn profdebuut in 2008 bij Ajax maakte, is scherp in zijn analyse en benadrukt dat spelers die voor veel geld zijn aangetrokken, niet leveren wat verwacht wordt. Dit geldt niet voor een enkele wedstrijd, maar gedurende het hele seizoen, zo stelt hij in een uitgebreid interview met ESPN. Hij vindt dat de belangrijkste spelers minimaal een zeven gemiddeld moeten scoren, maar constateert dat juist zij regelmatig ver ondermaats presteren. De Belgische verdediger ziet een gebrek aan leiderschap binnen de huidige selectie van Tottenham. Hij merkt op dat niemand opstaat om het team bij de hand te nemen en dat spelers te veel voor zichzelf lijken te spelen. Waar grote spelers volgens hem hun teamgenoten beter maken, ontbreekt dit momenteel volledig bij de Spurs. Dit leidt tot een pijnlijke conclusie: er moet een 'grove borstel' door het elftal gaan. Het huidige seizoen heeft volgens Alderweireld duidelijk laten zien uit welk hout de spelers gesneden zijn. Daarnaast benadrukt hij het belang van een duidelijke visie, waarbij trainers de tijd moeten krijgen om hun werk te doen en het spelersmateriaal verbeterd moet worden. Hij waarschuwt dat zonder deze veranderingen de club volgend jaar opnieuw in dezelfde penibele situatie terecht kan komen. Alderweireld uit zijn twijfels over de kansen van de huidige ploeg en geeft eerlijk gezegd weinig hoop, gezien hun spel. Hij moedigt aan om de resterende wedstrijden te zien als een kans om te beoordelen wie er geschikt is voor de toekomst, maar de degradatie dreiging hangt als een donkere wolk boven de club, met nog slechts zes wedstrijden te gaan en een achttiende plaats in de Premier League. Dit scenario, de dreiging van degradatie, is een reëel gevaar dat de club met de nodige urgentie moet aanpakken. Dit alles speelt zich af tegen de achtergrond van een dramatisch verlopen seizoen voor de Londenaren. De prestaties van de ploeg, zowel individueel als collectief, schieten zwaar tekort. De woorden van Alderweireld weerspiegelen de frustratie die ook onder veel supporters leeft. De analyse van de oud-verdediger raakt de kern van de problemen: gebrek aan kwaliteit, mentaliteit en leiderschap. Hij stelt dat de financiële investeringen in spelers niet worden terugbetaald in de vorm van prestaties op het veld. De urgentie om te handelen is groot, want de gevolgen van een degradatie zouden verstrekkend zijn voor de club. Het is aan het huidige management om de scherpe woorden van Alderweireld ter harte te nemen en de nodige stappen te zetten om Tottenham Hotspur weer op de rails te krijgen en de club de glans van weleer terug te geven. De weg naar herstel zal lang en zwaar zijn, maar een grondige evaluatie en rigoureuze beslissingen zijn noodzakelijk om de vicieuze cirkel te doorbreken





Tottenham Hotspur Toby Alderweireld Selectie Degradatie Premier League

