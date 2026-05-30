Alcoholvrij bier wint aan populariteit, maar voor 0.0 zijn ook zorgen

De verkoop van alcoholvrij bier stijgt sterk, terwijl traditioneel pils daalt. Werkgevers bieden steeds vaker 0.0-opties aan en nieuwe cafés focussen zich op alcoholvrije drank. Ondertussen waarschuwen experts dat de groei niet zonder problemen is en meer onderzoek nodig is naar de lange-termijn effecten.

Hoewel de meeste volwassen Nederlanders met enige regelmaat een biertje of iets anders met alcohol drinken, kiest een groeiende groep vaker voor alcoholvrij. De reden?

Mensen willen gezonder of verstandiger leven. In 2025 werd er minder pils verkocht dan een jaar eerder, terwijl alcoholvrij bier juist flink in de lift zat. Dat blijkt uit cijfers van koepelorganisatie Nederlandse Brouwers. Volgens het Trimbos-instituut drinken veel mensen alcoholvrij omdat ze nog willen deelnemen aan het verkeer, maar ook om gezonder te leven of omdat ze fitter wakker willen worden.

De stijgende interesse in 0.0-biertjes is ook bij werkgevers merkbaar. Bedrijven die na werk een borrel houden, zorgen ervoor dat werknemers ook een alcoholvrij biertje kunnen pakken. Zo heeft Alex Blekkink van Sommer Schilderwerken in Emmen een koelkast in het midden van de kantine en biedt sinds twee jaar ook alcoholvrij bier aan. Op vrijdagmiddagen houdt het schilderbedrijf regelmatig een borrel op het hoofdkantoor.

De meeste medewerkers pakken het normale biertje, maar de voorraad 0.0 moet ook regelmatig worden aangevuld. Ook bierbrouwers merken dat er minder bier wordt gedronken. Niet alleen neemt de interesse in alcohol af, ook de kosten om bier te maken stijgen. Bovendien is de concurrentie met andere brouwers groot.

Eerder dit jaar ging de Eindhovense brouwerij Lighttown Brewers failliet; de apparatuur van het bedrijf ging deze week in de verkoop. Volgens Ward van den Boorn, directeur van veilinghuis Troostwijk Auctions, is dit de zesde brouwerij dit jaar die ze aan het veilen zijn. Johan Slootweg van de Haagse brouwerij Kompaan ziet op die veiling genoeg interessants, zoals een aantal tanks en schoonmaakapparatuur. Ondertussen zijn er ook ondernemers die profiteren van het veranderende drankgebruik.

Heino Bouman van webwinkel en bierproeverij Café Nul ziet kansen nu alcoholvrij steeds gangbaarder wordt. Hij stelt alcoholvrije bierpakketten samen voor particulieren en bedrijven, in een studio die ooit van een brouwerij was. Bouman stopte drie jaar geleden abrupt met alcohol drinken en is sindsdien overgestapt op 0.0-bier. Hij probeert ook anderen daarvoor te enthousiasmeren.

Het taboe van alcoholvrij is af, mensen hoeven zich niet meer te schamen. Dat merk je ook bij klanten. Delft heeft sinds een half jaar een nieuw café, waar zelfs helemaal geen alcohol wordt geschonken. Dat is niet altijd even makkelijk, vertelt Kiran Janki van Mock and Munch.

Sommige mensen verwelkomen het, anderen begrijpen het niet en lopen weg. Voor haar zit daar de uitdaging: Alcoholvrij is goed, maar moet wel lekker zijn. Carmen Voogt van het Trimbos-instituut heeft wel twijfels over of de groeiende populariteit van alcoholvrij bier echt een positieve ontwikkeling is. Alcoholvrije drank is vooral positief als vervanger van alcoholhoudende drank, maar er is een keerzijde: alcoholvrij maakt de overstap naar alcohol mogelijk kleiner. Daarom is er meer onderzoek nodig





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alcoholvrij Bier 0.0 Bier Nederlandse Brouwers Trimbos-Instituut Borrel Werkgevers Café Bewust Consumeren Veranderende Drankcultuur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vakbonden gaan staken na mislukt overleg over AOW en werkloosheidsuitkeringenNa een eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, vakbonden en werkgevers zijn de acties doorgegaan. De bonden eisen het intrekken van de geplande verhoging van de AOW-leeftijd en versoberingen van de WW en WIA. Hoewel het kabinet eerder al de AOW-plannen introk, zijn de bonden niet tevreden en condideren stakingen vanaf komende zaterdag. Werkgevers en premier Jetten pleiten voor hervatting van de gesprekken.

Read more »

Voormalig topambtenaar Borstlap wil kortere WW-uitkering: 'Dit is voor niemand goed'De duur van de WW-uitkering moet worden verkort, zegt voormalig topambtenaar op Sociale Zaken Hans Borstlap in Sven op 1. Nu hebben mensen maximaal twee jaar recht op een WW-uitkering, maar dat is volgens Borstlap niet langer houdbaar. 'Dit is ook in het belang van werkgevers en werknemers.

Read more »

Druktemaker Joost Oomen: 'Weer een racist die weer iets racistischers zei in de Tweede Kamer'Vier weken terug maakte ik in dit programma Dries Roelvink pissig. In een column over marktwerking in de zorg riep ik op tot het zwaarder belasten van extreem vermogenden. Wat tegen het zere been was van Dries, die zichzelf niet extreem vermogend acht, maar ondertussen wel in een koophuis in de P.C. Hooftstraat woont.

Read more »

0.0 maar wel dezelfde prijs: waarom alcoholvrij bier vaak hetzelfde kost als drank mét alcoholMet het warme, zomerse weer zitten de terrassen weer vol. Wie liever een alcoholvrij biertje drinkt, zal vaak zien dat het ongeveer even duur is als een bier...

Read more »