Alcoholverbod op Kooiplein in Leiden-Noord wordt met drie jaar verlengd

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het alcoholverbod op en rond het Kooiplein in Leiden-Noord met drie jaar te verlengen. Sinds de invoering in 2022 is de overlast aanzienlijk afgenomen, waardoor het verbod nu tot 1 juni 2029 blijft gelden. Ondernemers en omwonenden zijn positief over de maatregel, die deel uitmaakt van een bredere aanpak om de leefbaarheid in de stad te verbeteren.

Het alcoholverbod op en rond het Kooiplein in Leiden-Noord blijft voorlopig van kracht. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de maatregel met drie jaar te verlengen, omdat gebleken is dat de overlast sinds de invoering in 2022 fors is gedaald.

Volgens ondernemers en omwonenden is de situatie op het plein aanzienlijk verbeterd sinds het verbod. De bankjes op het Kooiplein worden nu vooral bezet door meeuwen die wachten op iets eetbaars, in plaats van de groepjes mannen die voorheen graag biertjes dronken op de bankjes. Selma van Roos Couture, een ondernemer aan het plein, is blij met de verlenging.

'Voor het verbod zaten vooral oudere mannen op die bankjes alcohol te drinken en dat is helemaal niet fijn voor dit plein. Want dit is een plein waar ook kinderen spelen en veel mensen komen hier gezellig winkelen.

' Het college benadrukt dat de maatregel destijds noodzakelijk was vanwege aanhoudende problemen met alcoholgebruik in de openbare ruimte, wat leidde tot verstoring van de openbare orde en een onveilig gevoel bij omwonenden en bezoekers. Een buurtbewoner bevestigt dat ze geen mannen meer ziet die alcohol drinken op het plein.

'Nee, daar hebben we geen last meer van. Gelukkig maar, want er spelen hier best veel kinderen. We hebben wel last van groepjes jongeren met fatbikes die mensen intimideren. Verschrikkelijk.

' Het college stelt dat sinds de invoering van het verbod de overlast die gepaard ging met alcoholgebruik in het gebied sterk is afgenomen. Daarmee heeft het verbod volgens de gemeente duidelijk effect gehad. Daarom blijft het verbod nu gelden tot en met 1 juni 2029. Dat betekent concreet dat het verboden is om op en rond het Kooiplein alcohol te drinken in de openbare ruimte.

Je mag ook geen flesjes of blikjes met alcohol bij je hebben. De verlenging past binnen een bredere aanpak van de gemeente Leiden om overlast in wijken gericht aan te pakken. Eerst ingrijpen waar nodig en vervolgens vasthouden aan wat werkt, een strategie die op het Kooiplein voorlopig zijn vruchten lijkt af te werpen.

Het college benadrukt dat de maatregel niet alleen gericht is op het Kooiplein, maar onderdeel is van een groter plan om de leefbaarheid in de stad te verbeteren. Ondernemers en omwonenden zijn over het algemeen positief over de verlenging van het verbod.

'Het is fijn dat we nu weer een veilige en gezellige plek hebben waar kinderen kunnen spelen en mensen kunnen winkelen', aldus een andere ondernemer. Het college roept wel op om ook andere vormen van overlast, zoals de intimidatie door jongeren met fatbikes, aan te pakken.

'We zijn blij met de resultaten van het alcoholverbod, maar we blijven alert op andere vormen van overlast in de wijk.





Leiden-Noord Kooiplein Alcoholverbod Overlast Leefbaarheid

