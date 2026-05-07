Alaska krijgt toestemming om beren af te schieten voor behoud van kariboes

Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat natuurbeheerders in Alaska opnieuw beren mogen doden, ook vanuit helikopters, om de sterk gekrompen Mulchatna-kariboekudde te beschermen tegen predatie.

In de uitgestrekte wildernis van de Amerikaanse staat Alaska is een hevige juridische strijd gevoerd over de balans tussen verschillende diersoorten. Een rechter heeft onlangs geoordeeld dat natuurbeheerders in de staat opnieuw mogen overgaan tot het afschieten van zowel zwarte als bruine beren.

Wat deze maatregel extra controversieel maakt, is dat het doden van de roofdieren zelfs vanuit helikopters mag plaatsvinden. Het hoofddoel van deze ingrijpende operatie is het beschermen van de zwaar bedreigde Mulchatna-kariboekudde in het zuidwesten van Alaska, die al jarenlang kampt met een dramatische afname in populatieomvang. De staat stelt dat dit de enige manier is om de overleving van deze specifieke rendiersoort op de lange termijn te waarborgen.

De geschiedenis van de Mulchatna-kariboekudde is een zorgwekkend voorbeeld van ecologische achteruitgang. Ooit was deze kudde een symbool van kracht en overvloed in het Alaskaanse landschap, met een geschatte populatie van ongeveer 190.000 dieren. Voor tientallen inheemse gemeenschappen in de regio vormden deze dieren gedurende generaties een essentiële bron van voedsel en een centraal onderdeel van hun culturele identiteit. Echter, vanaf het einde van de jaren negentig begon de populatie onverklaarbaar en gestaag te krimpen.

Tegen 2019 was de situatie kritiek bereikt, waarbij het aantal dieren was teruggevallen tot slechts 13.000. Hoewel er sinds 2021 een strikt jachtverbod op kariboes van kracht is en de populatie recentelijk is gestegen naar ongeveer 16.000 dieren, blijft de situatie precair. Tegenover de plannen van de staat staan twee prominente natuurbeschermingsorganisaties die via de rechter probeerden het jachtprogramma voorlopig stil te leggen.

Hun bezwaren zijn fundamenteel: zij stellen dat er simpelweg geen solide wetenschappelijke onderbouwing is die bewijst dat het op grote schaal doden van beren daadwerkelijk leidt tot een herstel van de kariboepopulatie. Volgens documenten die tijdens de rechtszaak naar voren kwamen, is de schaal van de dodingen aanzienlijk. Tussen 2023 en 2024 zijn er ongeveer 180 beren gedood, waarbij de focus vooral lag op de grotere bruine beren. Vorig jaar werden daar nog eens elf dieren aan toegevoegd.

De organisaties benadrukken dat het doden van top-predatoren vaak onvoorspelbare gevolgen heeft voor het gehele ecosysteem. De timing van de uitspraak is van cruciaal belang voor het huidige seizoen. Alaska bevindt zich momenteel in de periode waarin de kariboes hun kalveren krijgen. Dit is het meest kwetsbare moment in de levenscyclus van de rendieren, aangezien de jonge kalveren een makkelijke prooi zijn voor roofdieren zoals beren en wolven.

De staat Alaska argumenteert dat juist in deze periode de druk van roofdieren moet worden verminderd om de overlevingskans van de nieuwe generatie kalveren te vergroten. Zonder deze interventie, zo stelt de overheid, zou de fragiele groei van de kudde onmiddellijk teniet worden gedaan door natuurlijke predatie. Ondanks de uitspraak van de rechter is de kwestie nog lang niet beslecht. De advocaten van de natuurbeschermingsorganisaties hebben aangegeven dat zij het oordeel niet zomaar accepteren.

Zij zijn momenteel bezig met een grondige bestudering van de juridische motivatie achter de uitspraak en overwegen om in hoger beroep te gaan. De discussie weerspiegelt een breder, wereldwijd conflict binnen de natuurbescherming: de afweging tussen het beschermen van een specifieke, bedreigde prooisoort en het behoud van de natuurlijke rol van roofdieren in een ecosysteem. Vooralsnog prevaleert in Alaska de wens om de kariboes te redden, zelfs als dat betekent dat honderden beren het slachtoffer worden van menselijk beheer





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alaska Kariboes Beren Natuurbescherming Wildlife Management

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Siebe heeft een tattoo van een hoogspanningsmast: 'Vette vorm'Siebe de Vries uit Zutphen heeft een ietwat ongewone hobby. Samen met andere liefhebbers reist hij het land door om samen te kijken naar hun grote passie: hoogspanningsmasten.

Read more »

Man in VS aangeklaagd die miljardair voor 450 miljoen dollar oplichtteHij deed zich voor als een ervaren kredietverstrekker die banden had met een rijke Amerikaanse familie.

Read more »

PVV, FvD, VVD en Mooi Lelystad stellen alternatief coalitieakkoord voor in LelystadVier partijen in de Lelystadse gemeenteraad hebben een alternatief akkoord opgesteld voor een nieuwe coalitie, terwijl negen andere partijen werken aan een raadsakkoord. De vier partijen willen een coalitieakkoord omdat ze vinden dat een raadsakkoord niet breed genoeg is en geen recht doet aan de verkiezingsuitslag. Ze hebben een hoofdlijnenakkoord opgesteld met duidelijke keuzes, maar hebben geen meerderheid in de raad.

Read more »

Streep door 360.000 euro voor voetbalclubs Lemmer na storing bij het ministerieTwee voetbalclubs uit Lemmer werken aan een fusie, maar door een fout van het Ministerie van Sport ontstaat er een gat in de begroting voor de bouw van een nieuwe accommodatie.

Read more »

De Neergang van de Amerikaanse Hegemonie: Een Analyse van het Conflict met IranRob de Wijk analyseert waarom de Verenigde Staten de strijd tegen Iran hebben verloren en hoe dit leidt tot een wereldwijde verzwakking van de Amerikaanse machtspositie.

Read more »

Fox One plaatst opvallende vacature: WK-kijker kan duizenden euro's verdienenFox One heeft een wel heel bijzondere vacature uitgeschreven: De Amerikaanse streamingsdienst van Fox is op zoek naar iemand die alle WK-wedstrijden wil bekijken op Times Square tegen een flink salaris.

Read more »