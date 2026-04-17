Alarcón: Van La Masía-talent tot het gemiste Barcelona-avontuur

Het verhaal van talentvolle vleugelspeler Alarcón, die ondanks een veelbelovende jeugd bij Barcelona en een debuut onder Xavi, nooit wist door te breken en de club verliet in de turbulente periode van Xavi's ontslag.

Alarcón , een talent dat zijn jeugd doorbracht in het zonovergoten Castelldefels, een kustplaats die haar adem ontleent aan de nabijheid van het bruisende Barcelona, heeft een pad bewandeld dat velen slechts in hun dromen bewandelen. Zijn voetbalreis begon bij Espanyol, maar op veertienjarige leeftijd opende zich de poort naar La Masía , de legendarische jeugdopleiding van FC Barcelona.

Deze gerenommeerde academie, bekend om het smeden van voetbalgrootheden, werd voor Alarcón meer dan zomaar een trainingscomplex; het werd, naar eigen zeggen, zijn tweede thuis. Hij deelt er het veld met namen die vandaag de dag de sterren van de hemel spelen in het Camp Nou, zoals Gavi en Alejandro Baldé. Zijn ontwikkeling bleef niet onopgemerkt. Xavi Hernández, de charismatische icoon van Barcelona en destijds coach, zag het potentieel in de jonge vleugelspeler. Op achttienjarige leeftijd kreeg Alarcón de kans om zijn debuut te maken in La Liga, de hoogste Spaanse voetbalcompetitie. Hij kijkt terug op die periode met een mengeling van trots en nostalgie, en benadrukt de uitzonderlijke band die hij met zijn generatiegenoten op het veld had. Bijna iedereen van het huidige eerste elftal van Barcelona is hem bekend uit de jeugd. Hij pauzeert even, denkt diep na en voegt er met een glimlach aan toe dat hij, naar zijn weten, alleen nog niet met Marcus Rashford op het veld heeft gestaan. Alarcón werd destijds beschouwd als een groot talent met een veelbelovende toekomst, maar de verwachte grote doorbraak bleef uit. Zijn vertrek uit Catalonië viel samen met een turbulente periode voor de club, namelijk het onverwachte ontslag van Xavi. De eigenzinnige voorzitter, Joan Laporta, besloot tot een ingrijpende koerswijziging en zette het clubicoon aan de kant. Alarcón spreekt nog steeds met grote dankbaarheid over zijn tijd bij Barcelona en de rol die Xavi daarin speelde. Voor hem betekende FC Barcelona de onmisbare springplank naar de professionele voetbalwereld. Hij illustreert dit met een opmerkelijk inzicht: sommige principes en vaardigheden die hij in La Masía heeft meegekregen, nestelen zich zo diep in het systeem dat ze op een later moment vanzelf naar boven komen. Hij noemt specifiek het ontwikkelen van zijn één-tegen-één acties als een cruciaal element dat hij aan de academie te danken heeft





