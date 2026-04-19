Vleugelaanvaller Ángel Alarcón, opgegroeid bij FC Barcelona, kent een veelbelovende start bij FC Utrecht na zijn verhuur van FC Porto. Ondertussen laat Vitesse zien dat veerkracht en vechtlust kunnen leiden tot herstel in de Eredivisie, terwijl trainer Alex Pastoor wordt geprezen voor zijn prestaties met Almere City.

Ángel Alarcón , de 21-jarige vleugelaanvaller die momenteel furore maakt bij FC Utrecht, draagt nog altijd de vruchten van zijn gedegen opleiding bij FC Barcelona. Zijn tijd in La Masía, de befaamde jeugdopleiding van de Catalaanse grootmacht, heeft hem gevormd tot de speler die hij vandaag de dag is. Zelfs de legendarische trainer Xavi zag het potentieel in Alarcón en gunde hem op achttienjarige leeftijd zijn debuut in La Liga. Deze ervaring bij het eerste elftal van Barça, samen met bijna de gehele huidige selectie (hij memoreert enkel Marcus Rashford niet te hebben ontmoet), koestert hij nog steeds.

Hoewel Alarcón in Camp Nou werd beschouwd als een grote belofte, bleef een definitieve doorbraak uit. Het vertrek van trainer Xavi speelde hierin een rol, maar Alarcón koestert geen wrok. Hij spreekt zijn dankbaarheid uit jegens de club en Xavi persoonlijk voor de geboden kansen en het debuut in het eerste elftal. Voor hem was dit de poort naar het professionele voetbal, een cruciaal moment dat zijn carrière lanceerde. De fundamentele principes en technieken die hij in La Masía heeft meegekregen, blijven hem onbewust begeleiden. Zo noemt hij specifiek de één-tegen-één-situaties, die hij daar tot in de puntjes heeft ontwikkeld en die hem tot op heden nog altijd ten goede komen.

In de zomer van 2024 maakte Alarcón de overstap naar FC Porto, dat hem vervolgens verhuurde aan FC Utrecht. Bij de Domstedelingen heeft hij inmiddels een ijzersterke start gekend. Met drie doelpunten en drie assists in elf Eredivisie-wedstrijden bewijst hij zijn waarde voor het team. FC Utrecht heeft de mogelijkheid om Alarcón definitief over te nemen, een optie die, gezien zijn huidige prestaties, zeker overwogen zal worden. De vleugelspeler lijkt zijn draai gevonden te hebben en draagt bij aan de ambities van de club.

Ondertussen toont Vitesse, na een periode van sportieve malaise, ongelooflijke veerkracht en vechtlust. De ploeg, die op sterven na dood leek, heeft onder leiding van trainer Pastoor een opmerkelijke comeback gemaakt en kan volgend seizoen mogelijk weer in de Eredivisie te bewonderen zijn. Pastoor verdient hiervoor de nodige credits. Hij heeft met Almere City de promotie behaald en daarna met realistisch, direct voetbal de club in de Eredivisie weten te houden. Dit wordt als een bijzonder knappe prestatie beschouwd, zelfs al wordt hij niet direct tot de wereldtop trainers gerekend.

Er is kritiek geuit op de vermeende 'wijsheid' van Alex Pastoor, waarbij gesteld wordt dat hij weinig tot niets heeft gezegd tijdens een avond en daardoor niet als 'wijsheid' kan worden beschouwd. Deze kritiek, die wordt gezien als een aanval op Pastoor door analist Derksen, wordt als ongepast bestempeld, mede omdat er niet verwacht wordt dat Ajax hem zal aantrekken. De focus ligt nu op het herstellen van de sportieve status van Vitesse en het waarderen van de prestaties van trainers zoals Pastoor, die bewezen hebben onder druk te kunnen presteren





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ángel Alarcón FC Utrecht FC Barcelona Vitesse Alex Pastoor

United States Latest News, United States Headlines

