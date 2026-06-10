De Amerikaanse staat Alabama mag geen executies met stikstofgas uitvoeren, heeft districtsrechter Emily Marks besloten. De methode is in strijd met de Bill of Rights.

De Amerikaanse staat Alabama mag niet langer gevangenen executeren met stikstofgas. Volgens districtsrechter Emily Marks is de methode in strijd met de Bill of Rights, dat al sinds 1789 'wrede en ongebruikelijke straffen' in het land verbiedt.

Een dag eerder draaide het hof van beroep een soortgelijke uitspraak van deze rechter nog terug. Nu is de methode alsnog ongrondwettelijk verklaard. Aanleiding van het ingrijpen van de districtsrechter is de geplande executie van Jeffery Lee, een man die is veroordeeld voor een dubbele moord tijdens een roofoverval op een pandjeshuis in 1998. Hij zou morgen in een gevangenis in Alabama worden geëxecuteerd door middel van stikstofgas.

Deze vorm van de doodstraf is omstreden. Critici vinden dat de ter dood veroordeelden ontoelaatbaar lijden. Bij deze manier wordt een gasmasker over het gezicht van de gevangene geklemd en zuiver stikstofgas toegediend, waardoor de persoon sterft door zuurstofgebrek. De gevangene moet daardoor snel buiten bewustzijn raken en binnen enkele minuten sterven.

In de twintig staten die de doodstraf nog uitvoeren zijn meerdere executievormen gangbaar: een dodelijke injectie, elektrocutie, gas en een vuurpeloton. Alabama begon in 2024 met het gebruik van stikstofgas voor sommige executies. De nieuwe methode werd mede geïntroduceerd omdat medicijnfabrikanten niet willen dat hun middelen worden gebruikt voor dodelijke injecties. De doodstraf door middel van stikstofgas is tot op heden acht keer toegepast in de VS: zeven keer in Alabama en één keer in Louisiana.

Een woordvoerder van de procureur-generaal van Alabama Steve Marshall heeft laten weten dat de staat in beroep gaat tegen de uitspraak. Het Amerikaanse Hooggerechtshof zal zich waarschijnlijk uitspreken over de zaak. Zij stonden eerder executies met stikstof toe





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alabama Stikstofgas Doodstraf Bill Of Rights Executie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Amerikaanse vrouwen verhuizen naar Nederland vanwege Trump-beleidLisa Allen, Christie Brewer en Gina Moore verlieten de Verenigde Staten vanwege het beleid van president Donald Trumps, waaronder de wreedheid en corruptie. Zij vestigden zich in Nederland, hoewel ze zich niet als vluchtelingen zien. Ook andere Amerikanen overwegen emigratie.

Read more »

Amerikaanse toeristen door politie uit hop-on-hop-off-bus gehaald: 'Er kwam een drone binnen'Amerikaanse toeristen in hop-on-hop-off-bus omsingeld door politie bij Leidseplein Amsterdam. Geen verdacht object gevonden. Ontdek hoe het afliep.

Read more »

Lionel Messi: Het Levende Icoon dat Miami en het Amerikaanse Voetbal TransformeerdeEen diepe analyse van de enorme impact van Lionel Messi op Inter Miami en waarom de stad het ideale centrum vormt voor zijn laatste grote uitdaging op het WK van 2026.

Read more »

Superjacht van 70 miljoen dollar van Amerikaanse miljardair voor anker in het IJLuxejacht van miljardair Robert Sands (70 meter, $70 mln) ligt voor anker bij het Bimhuis in Amsterdam. Amsterdammers zijn verdeeld. Bekijk de beelden.

Read more »