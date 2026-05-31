Al-Ahly hoopt op Mark van Bommel als nieuwe coach

Het Egyptische Al-Ahly heeft zijn zinnen gezet op voormalig Oranje-international Mark van Bommel als nieuwe hoofdtrainer. De onderhandelingen met de 49-jarige Nederlander zijn al in volle gang.

Volgens de Italiaanse berichtgeving is hij de voornaamste kandidaat om de nieuwe coach van het Egyptische Al-Ahly te worden. Van Bommel zou een jaarsalaris van bijna vier miljoen euro verlangen. De Egyptische topclub hoopt uiterlijk dinsdag tot een akkoord te komen. Lukt dat niet, dan schakelt Al Ahly mogelijk door naar Miguel Cardoso als tweede optie.

Van Bommel hield zich het afgelopen jaar vooral bezig met zijn privésituatie. De oud-trainer van Royal Antwerp FC ondersteunde zoon Ruben van Bommel tijdens diens revalidatie van zijn kruisbandblessure. Nu de aanvaller van PSV vrijwel volledig hersteld is, lijkt de weg vrij voor een nieuw hoofdstuk in de trainersloopbaan van zijn vader. De 49-jarige Van Bommel was eerder hoofdtrainer van PSV, VfL Wolfsburg en Antwerp.

Vooral in België boekte hij successen. In zijn eerste seizoen leidde hij Antwerp direct naar de landstitel én de bekerwinst, waarmee de club voor het eerst in 66 jaar kampioen van België werd. Een seizoen later pakte Van Bommel ook nog de Belgische Supercup met de club uit Antwerpen. Het is niet duidelijk of Van Bommel de juiste keuze is voor Al-Ahly, maar het is wel duidelijk dat hij een ervaren en succesvolle trainer is.

Met zijn successen in België en zijn ervaring als hoofdtrainer kan hij een belangrijke bijdrage leveren aan de prestaties van Al-Ahly. De komende dagen zullen waarschijnlijk worden bepaald of Van Bommel de nieuwe coach van Al-Ahly zal worden





