Al-Ahli wint AFC Champions League na rode kaart en winnende goal in verlenging

Al-Ahli uit Saudi-Arabië heeft de AFC Champions League gewonnen na een spannende finale tegen Machida Zelvia, die beslist werd in de verlenging. De wedstrijd werd gekenmerkt door een rode kaart voor Al-Ahli en een winnende goal van Firas Al Buraikan.

De wedstrijd eindigde met een 1-0 overwinning voor Al-Ahli, ondanks dat ze gedurende een aanzienlijk deel van de wedstrijd met een man minder speelden. De wedstrijd kende een dramatische wending in de 68e minuut, toen een opstootje tussen Tete Yengi van Machida Zelvia en Zakaria Al Hawsawi van Al-Ahli escaleerde. De confrontatie begon met verbale schermutselingen, maar liep al snel uit de hand toen Al Hawsawi, ondanks zijn kleinere postuur, een directe kopstoot gaf aan Yengi.

De Australische speler van Machida Zelvia reageerde onmiddellijk door zijn gezicht te beschermen en viel bewusteloos op het veld. De scheidsrechter aarzelde geen moment en toonde Al Hawsawi direct de rode kaart, wat een enorme klap betekende voor Al-Ahli. De beslissing werd met protesten ontvangen van de speler en zijn teamgenoten, maar de scheidsrechter stond onwrikbaar op zijn beslissing.

Al-Ahli moest de resterende twintig minuten van de reguliere speeltijd en de verlenging met tien man voltooien, een uitermate moeilijke opgave tegen een vastberaden Machida Zelvia. De supporters van Al-Ahli waren zichtbaar gefrustreerd door de rode kaart en zagen hun team in een benarde positie terechtkomen. Yengi, die het slachtoffer was van de kopstoot, bleef lange tijd op de grond liggen en werd bekogeld met bekertjes en andere voorwerpen door enkele Al-Ahli supporters.

De spelers van beide teams moesten ingrijpen om de supporters tot bedaren te brengen en te voorkomen dat de situatie verder escaleerde. Medische staf verleende onmiddellijk hulp aan Yengi, die aanzienlijk bloedde. Gelukkig kon hij na een korte behandeling weer verder spelen, hoewel hij duidelijk gehavend was. Ondanks de numerieke minderheid en de emotionele nasleep van de rode kaart, toonde Al-Ahli veerkracht en vastberadenheid.

Ze wisten de druk van Machida Zelvia te weerstaan en bleven op zoek gaan naar de winnende goal. In de verlenging, na een chaotische situatie in het strafschopgebied, wist Firas Al Buraikan de bal binnen te tikken en Al-Ahli op voorsprong te zetten. De goal zorgde voor uitbundige vreugde bij de spelers en de supporters van Al-Ahli, die beseften dat ze dicht bij de overwinning waren. Deze overwinning betekent dat Al-Ahli de titel in de AFC Champions League prolongeert.

De club had het toernooi al eerder gewonnen in het seizoen 2024/25, toen ze Kawasaki Frontale uit Japan met 2-0 versloegen. Met deze tweede opeenvolgende titel bevestigt Al-Ahli hun dominantie in het Aziatische clubvoetbal. De prestatie is des te indrukwekkender gezien de omstandigheden van de finale, met de rode kaart en de lange periode waarin ze met een man minder moesten spelen.

De spelers van Al-Ahli hebben laten zien dat ze over de mentale en fysieke kracht beschikken om onder druk te presteren en te winnen. De overwinning zal ongetwijfeld een boost geven aan het voetbal in Saudi-Arabië en zal de club inspireren om nog meer successen te behalen in de toekomst. De wedstrijd zal herinnerd worden als een spannende en controversiële finale, waarin Al-Ahli uiteindelijk aan het langste touw trok en hun titel succesvol verdedigde.

De kopstoot en de daaropvolgende rode kaart zullen echter een zwarte bladzijde blijven in de geschiedenis van de wedstrijd, en de betrokken spelers zullen waarschijnlijk met sancties te maken krijgen van de Aziatische voetbalbond





Al-Ahli AFC Champions League Voetbal Saudi-Arabië Rode Kaart Verlenging Firas Al Buraikan Machida Zelvia

