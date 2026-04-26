Al-Ahli verovert AFC Champions League na rode kaart en verlenging

Al-Ahli heeft de AFC Champions League gewonnen na een spannende finale tegen Yokohama F. Marinos, die in verlenging werd beslist. Een rode kaart voor Zakaria Al Hawsawi zorgde voor extra spanning, maar Al-Ahli wist toch te winnen dankzij een goal van Firas Al-Buraikan.

De spannende finale van de AFC Champions League heeft Al-Ahli aan zich weten te houden, ten koste van Yokohama F. Marinos . De wedstrijd, die in verlenging werd beslist, eindigde in een 2-1 overwinning voor de Saoedische club, waardoor ze voor het tweede jaar op rij de prestigieuze trofee in de wacht slepen.

De wedstrijd kende een dramatische wending toen Zakaria Al Hawsawi, de linksback van Al-Ahli, met nog twintig minuten op de klok rood werd weggestuurd na een grove overtreding. De situatie escaleerde na een duel langs de zijlijn, waarbij Al Hawsawi zijn tegenstander tegen de boarding duwde. Toen de tegenstander verhaal kwam halen, reageerde Al Hawsawi met een onacceptabele kopstoot tegen Tete Yengi, de bijna twee meter lange Australische spits.

De scheidsrechter aarzelde niet en toonde direct rood, waardoor Al-Ahli met een man minder verder moest. Ondanks de numerieke minderheid toonde Al-Ahli veerkracht en vastberadenheid. De wedstrijd werd opengebroken door de uitblinkende Franck Kessié, die een cruciale rol speelde in de winnende goal. Kessié ontving een perfecte voorzet van Riyad Mahrez en legde de bal vervolgens feilloos voor de voeten van Firas Al-Buraikan.

Al-Buraikan wist de kans te benutten en scoorde in de verlenging, waardoor de overwinning binnen handbereik kwam. De spelers van Yokohama F. Marinos waren zichtbaar teleurgesteld na het verlies, en het is begrijpelijk dat ze voorlopig afstand nemen van sociale media. Een bijzonder onhandige cornervariant van de Japanse ploeg is namelijk viraal gegaan, wat hun nederlaag nog pijnlijker maakt.

Een kwartier voor het einde probeerden twee spelers van Yokohama F. Marinos een korte hoekschop te benutten door achter elkaar te kruisen, wat resulteerde in een pijnlijke botsing tussen drie spelers. De botsing leidde tot een tijdelijke onderbreking van de wedstrijd en zorgde voor veel ophef. De opstelling van Al-Ahli bevatte een aantal bekende namen, waaronder doelman Édouard Mendy, verdediger Merih Demiral, middenvelders Franck Kessié en Enzo Millot, vleugelspelers Riyad Mahrez en Wenderson Galeno, en spits Ivan Toney.

Aan de kant van Yokohama F. Marinos kwam voormalig SC Heerenveen-speler Ibrahim Dresevic als invaller binnen de lijnen. De wedstrijd was intens en fysiek, met veel strijd op het middenveld. Al-Ahli wist echter, ondanks de rode kaart en de druk van de tegenstander, de controle over de wedstrijd te behouden en uiteindelijk de overwinning te behalen. De overwinning is een bevestiging van de groeiende dominantie van Saoedische clubs in het Aziatische voetbal.

De AFC Champions League is een prestigieuze competitie die de beste clubs van Azië samenbrengt, en Al-Ahli heeft bewezen dat ze tot de absolute top behoren. De supporters van Al-Ahli zullen deze overwinning nog lang koesteren, en de club kan met trots terugkijken op een succesvol seizoen. De wedstrijd zal ongetwijfeld nog lang worden besproken, niet alleen vanwege de dramatische wendingen, maar ook vanwege de veerkracht en vastberadenheid van Al-Ahli





