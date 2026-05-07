Akpom blikt terug op vertrek bij Ajax: Begrip voor financiën, kritiek op aanpak

Chuba Akpom reflecteert op zijn pijnlijke vertrek bij Ajax, waarbij hij begrip toont voor de financiële noodzaak maar de communicatie van Alex Kroes bekritiseert.

Chuba Akpom , de Engelse spits die een turbulente periode achter de rug heeft bij Ajax , heeft in een recent interview zijn hart gelucht over de manier waarop zijn vertrek uit de hoofdstad werd gerealiseerd.

Hoewel de dertigjarige aanvaller aangeeft dat hij geen wrok koestert tegenover de Amsterdammers, schetst hij een beeld van een kille en zakelijke aanpak vanuit de clubleiding. De kern van het conflict lag bij de financiële herstructurering die onder leiding van Alex Kroes werd doorgevoerd. Het is een paradoxale situatie waarin het sportieve succes van de club, onder regie van trainer Francesco Farioli, juist leidde tot financiële complicaties.

Doordat Ajax zich wist te plaatsen voor het prestigieuze Champions League-voetbal, traden er contractuele bepalingen in werking waardoor spelers die onder het regime van Sven Mislintat waren binnengehaald, recht hadden op aanzienlijke salarisverhogingen. Voor Alex Kroes was dit een onhoudbare situatie. De club moest dringend terugkeren naar een gezonde financiële basis om toekomstige risico's te minimaliseren. Dit resulteerde in een meedogenloze sanering van de selectie.

De manier waarop dit werd aangepakt, wekte veel stof op, vooral door de introductie van de beruchte Kleedkamer 2. Dit was in feite een verbanning voor spelers die niet langer deel uitmaakten van de plannen, maar wiens contracten nog te zwaar waren om simpelweg te verbreken. Voor velen werd dit ervaren als een vernederende behandeling, waarbij professionele voetballers werden geïsoleerd van de rest van de groep.

Mike Verweij beschreef dit proces als een bewuste tactiek om spelers te dwingen tot een vertrek, wat in de sportwereld vaak wordt gezien als een zeer harde methode. Akpom zelf probeert de situatie rationeel te benaderen. Hij begrijpt dat een club van de omvang van Ajax niet kan opereren met een ongecontroleerde loonsom. Hij erkent dat zijn eigen salaris zeer hoog was, een resultaat van de onderhandelingen die door zijn zaakwaarnemer waren gevoerd.

Toch is er een duidelijk verschil tussen het begrijpen van de zakelijke noodzaak en het accepteren van de menselijke behandeling. De spits is er overtuigd van dat de communicatie veel beter had kunnen verlopen. Het feit dat hij via sociale media moest vernemen dat hij niet langer welkom was bij het eerste elftal, vindt hij onacceptabel.

Volgens Akpom had een simpel telefoontje of een persoonlijk gesprek van Alex Kroes volstaan, zeker gezien de inzet en de bijdrage die hij aan de club had geleverd tijdens zijn verblijf. Ondanks deze bittere nasmaak blijft de liefde voor de club en de stad Amsterdam groot. De Engelse aanvaller benadrukt dat hij nog steeds enorm veel respect heeft voor Ajax. Wanneer hij de stad bezoekt, merkt hij dat de supporters hem nog steeds met warmte en liefde ontvangen.

Deze positieve energie van de fans weegt voor hem zwaarder dan de zakelijke conflicten met de directie. Het is deze emotionele band die ervoor zorgt dat Akpom weigert om publiekelijk negatief over de club te spreken. Hij kiest voor de weg van de professionaliteit en waardering, waarbij hij de lessen uit deze periode meeneemt in zijn verdere carrière.

De situatie illustreert de harde realiteit van het moderne topvoetbal, waar spelers soms gereduceerd worden tot cijfers op een balans, maar waar de menselijke maat en de band met de supporters de enige echte constanten blijven





