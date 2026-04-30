Akkoord over nieuwe cao rijksambtenaren: nullijn van tafel

Het kabinet en de vakbonden hebben een overeenkomst bereikt over een nieuwe cao voor rijksambtenaren, waarbij de nullijn is geschrapt en ambtenaren een loonsverhoging van 2,7% krijgen. Leden moeten nog stemmen.

Het kabinet en de vakbonden hebben een significante stap gezet in de onderhandelingen over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor rijksambtenaren. Na intensieve gesprekken is een voorstel tot stand gekomen dat een belangrijke verbetering betekent ten opzichte van eerdere plannen, met name de afschaffing van de controversiële nullijn.

Dit betekent dat alle rijksambtenaren vanaf 1 juli een loonsverhoging van 2,7 procent zullen ontvangen. De vakbonden reageren positief, hoewel ze benadrukken dat er ruimte was voor meer. CNV spreekt van een belangrijke overwinning, terwijl FNV, AC Rijksvakbonden en CMHF Overheid het een duidelijke doorbraak noemen. Echter, FNV waarschuwt dat het nog geen sprake is van een definitief akkoord, aangezien de leden van de bonden nog over het voorstel moeten stemmen.

De afschaffing van de nullijn wordt door alle partijen als het meest cruciale resultaat beschouwd. Naast de loonsverhoging omvat het voorstel een eenmalige uitkering, bedoeld om de financiële positie van de ambtenaren verder te verbeteren. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van het inkomen, waarbij lagere inkomens profiteren van een bedrag van 1400 euro, terwijl ambtenaren met hogere inkomens 1000 euro ontvangen.

Bovendien wordt de reiskostenvergoeding verhoogd van 21 cent naar 23 cent per kilometer, wat een welkome verbetering is voor ambtenaren die veel reizen voor hun werk. De afgelopen maanden hebben duizenden rijksambtenaren hun onvrede over de eerdere plannen van het kabinet-Schoof kenbaar gemaakt door herhaaldelijk het werk neer te leggen. Zo staakten meer dan 6000 ambtenaren half april, wat leidde tot verstoringen in de Tweede Kamer en problemen bij de Belastingdienst en DUO.

Deze stakingsacties hebben uiteindelijk bijgedragen aan het hervatten van de gesprekken met de vakbonden, onder leiding van minister Pieter Heerma (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). De ambtenaren en hun vertegenwoordigers waren het er niet mee eens dat hun lonen eenzijdig bevroren zouden worden, en noemden dit een onacceptabel loondictaat. De leden van de vakbonden krijgen nu de mogelijkheid om zich uit te spreken over het voorgestelde akkoord.

De FNV heeft aangegeven dat de leden drie weken de tijd hebben om te stemmen, te beginnen vanaf maandag. Indien de leden instemmen met het voorstel, zal de overeenkomst met terugwerkende kracht ingaan op 1 januari 2026. De nieuwe cao heeft een looptijd van één jaar, tot en met 31 december 2026. Dit betekent dat er volgend jaar opnieuw onderhandelingen zullen plaatsvinden over de arbeidsvoorwaarden van de rijksambtenaren.

De uitkomst van deze onderhandelingen is afhankelijk van de economische situatie en de prioriteiten van het kabinet. Het is belangrijk dat de overheid en de vakbonden blijven investeren in een goede relatie en open communicatie, om tot duurzame en eerlijke afspraken te komen die zowel de belangen van de ambtenaren als de belastingbetaler dienen.

De bereikte overeenkomst is een stap in de goede richting, maar er is nog steeds ruimte voor verbetering op het gebied van salaris, arbeidsomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden voor rijksambtenaren. De komende periode zal uitwijzen of de leden van de vakbonden het voorstel zullen aanvaarden en of de nieuwe cao daadwerkelijk zal leiden tot een verbetering van de positie van de rijksambtenaren





