Ajax Zonder Heerkens Restant Seizoen door Enkelblessure

Doelman Joeri Heerkens van Ajax mist de rest van het seizoen door een enkelblessure. De jonge keeper moet geopereerd worden na een blessure opgelopen tijdens een wedstrijd van Jong Ajax.

Ajax moet het in de rest van het seizoen stellen zonder Joeri Heerkens . De negentienjarige doelman heeft een enkelblessure opgelopen en zal geopereerd moeten worden, zo is bekendgemaakt door de club uit Amsterdam. Het ongeluk gebeurde al vroeg in de wedstrijd van Jong Ajax tegen Vitesse in de Keuken Kampioen Divisie op maandagavond. Al na negentien minuten moest Heerkens het veld verlaten, waarna Aymean el Hani zijn plek innam.

El Hani beleefde een avond om snel te vergeten, aangezien hij maar liefst zes doelpunten om de oren kreeg (6-1). De blessure van Heerkens is een flinke tegenvaller voor Ajax, zeker gezien zijn rol in de selectie.\Heerkens, die opgroeide in Tsjechië vanwege de camping die zijn ouders daar hadden, kwam afgelopen zomer over van Sparta Praag. Ajax betaalde destijds ongeveer twee miljoen euro voor hem, nadat hij met Oranje O19 het Europees Kampioenschap had gewonnen. Door de blessure van Vítezslav Jaros was Heerkens de tweede doelman in de pikorde, achter winteraanwinst Maarten Paes. De pech voor Heerkens betekent nu dat Paul Reverson een plekje opschuift in de hiërarchie van de keepers.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Artiest zonder podium: topaankoop Oscar Gloukh verpietert bij Ajax‘Deze stap is meer dan een transfer, dit is een boodschap’, verkondigde Oscar Gloukh, toen hij afgelopen zomer naar Ajax kwam. De 22-jarige spelmaker zag de club uit Amsterdam als ideale springplank, om hem te katapulteren naar de Europese top. Maar inmiddels verpietert Gloukh op de reservebank.

Kampioensfeest niet zonder geblesseerde PSV'er: 'Zonder hem gaan we niet'Joey Veerman is maar wat blij met het 'aparte' kampioenschap van PSV. De middenvelder zag Feyenoord zondag gelijkspelen tegen FC Volendam, de club die Veerman een warm hart toedraagt. Tegelijkertijd denkt hij aan zijn geblesseerd geraakte ploeggenoot Jerdy Schouten.

Bouwman met Jong Ajax onderuit tegen Vitesse na afwezigheid bij Ajax 1Aaron Bouwman speelde met Jong Ajax tegen Vitesse en leed een 6-1 nederlaag. De centrale verdediger, die eerder wel in de hoofdmacht van Ajax speelde, krijgt onder de nieuwe trainer García weinig speeltijd. Bouwman reflecteert op zijn situatie en de behoefte om hard te werken.

Zonder karrevracht aan klasse werkt Oranje toe naar kwalificatieduels met FrankrijkHet Nederlands elftal komt vandaag in Zeist bijeen voor de start van de voorbereiding op het WK-kwalificatietweeluik met Frankrijk.

