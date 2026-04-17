Ajax zoekt noodoplossing voor play-offs: Stadionverhuur stuit op obstakels

Ajax dreigt bij deelname aan de play-offs voor Europees voetbal genoodzaakt te zijn uit te wijken naar een ander stadion dan de Johan Cruijff Arena, vanwege concerten van Harry Styles. Het vinden van een alternatief onderkomen blijkt echter gecompliceerd, met lokale gemeenten die zorgen uiten over logistiek en veiligheid.

Mocht Ajax inderdaad gedwongen worden play-offs te spelen voor Europees voetbal, dan staat de Amsterdamse club voor een logistieke uitdaging: het vinden van een alternatief stadion. De Johan Cruijff Arena is in mei niet beschikbaar vanwege tien geplande concerten van de Britse superster Harry Styles. Het vinden van een ander onderkomen blijkt echter geen eenvoudige zaak. De nummer vijf van de Eredivisie heeft, zo onthulde de NOS na interne navraag, contacten gelegd met meerdere clubs. Ajax wenst niet vooruit te lopen op de mogelijke play-offs en houdt daarom in stilte welke afspraken er zijn gemaakt over een tijdelijke stadionhuur. Een woordvoerder van de club verklaarde enkel: 'Wij laten ons hier nu niet over uit.'

Robert Eenhoorn, die in 2019 als directeur van AZ de ervaring had dat het stadion van de club tijdelijk onbespeelbaar was na een gedeeltelijke dakinstorting, deelt de terughoudendheid van Ajax. Hij beaamt dat het strategisch is om pas te communiceren wanneer er concrete afspraken zijn. 'Je hebt altijd kans dat er reactie komt van de eigen supporters of van de achterban van de club dat het stadion uitleent. Terwijl het nog helemaal niet aan de orde is,' aldus Eenhoorn.

Heracles Almelo is een van de clubs die door Ajax benaderd is, bevestigde de burgemeester van Almelo, Richard Korteland. Hij gaf aan dat het verzoek van Ajax aan de directie van Heracles serieus is overwogen en dat hijzelf er welwillend tegenover stond. Echter, de aanvraag stuitte op onoverkomelijke problemen, voornamelijk rondom de evenementenvergunning.

Een van de complicaties is de mogelijke betrokkenheid van Heracles in de play-offs voor lijfsbehoud, aangezien de club momenteel onderaan de Eredivisie bungelt. Daarnaast zou een confrontatie tussen Ajax en de rivaal van Heracles, FC Twente, de wedstrijd tot een risicowedstrijd maken met een compleet ander veiligheidsprofiel. Burgemeester Korteland benadrukte echter dat dit niet het doorslaggevende argument was. De capaciteit van het stadion van Heracles, ruim 12.000 plaatsen, is substantieel kleiner dan de Johan Cruijff Arena en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer is een punt van zorg. 'Kan de Amsterdammer hier ook met de fiets komen? Ik denk het niet,' merkte Korteland op. De verwachte toestroom van supporters van een topclub als Ajax zou een enorme druk leggen op de lokale hulpdiensten en de crowd control, wat aanzienlijk verschilt van de gebruikelijke situatie bij thuiswedstrijden van Heracles.

Uiteindelijk adviseerden de hulpdiensten negatief, en burgemeester Korteland gaf aan zijn adviseurs te volgen. Desondanks blijft Robert Eenhoorn optimistisch over de kansen van Ajax om een geschikt stadion te vinden. Hij erkent dat solidariteit in het voetbal soms ver te zoeken is, maar benadrukt dat er in tijden van nood altijd clubs zijn die bereid zijn te helpen. Bovendien kunnen de extra huurinkomsten voor sommige clubs een welkome financiële impuls betekenen, en Ajax is financieel gezond genoeg om dit te dragen. Eenhoorn herinnert aan de situatie bij AZ in 2019, toen meerdere clubs aanboden te helpen en wedstrijden werden afgewerkt in de stadions van ADO Den Haag en FC Twente.

Een cruciaal aspect bij dergelijke regelingen is de communicatie met de supporters van de thuisclub. Eenhoorn deelt zijn ervaring bij FC Twente, waar de harde kern van supporters juist aanmoedigde om Ajax aan hun zijde te laten spelen. Het voordeel bij ADO Den Haag lag in de gelijkenis van het stadion qua grootte en faciliteiten, waardoor seizoenkaarthouders grotendeels hun gebruikelijke plaatsen konden behouden. Eenhoorn voorziet echter dat dit voor Ajax een grotere uitdaging zal zijn, gezien de enorme fanschare en de beperkte beschikbaarheid van stadions met een vergelijkbare capaciteit van 55.000 plaatsen. Ajax zal waarschijnlijk fans teleur moeten stellen





