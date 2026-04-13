Ajax Zoekt Nieuwe Spits: #DoneDeal Onthult Kandidaten

De nieuwste aflevering van #DoneDeal onthult mogelijke aanvallende versterkingen voor Ajax, waaronder Youssef Chermiti en de speler van FK Bodø/Glimt. Ook Shuto Machino wordt genoemd als kandidaat. De zoektocht is gestart door het vertrek van Wout Weghorst en de situatie van Kasper Dolberg.

Ajax lijkt zich komende zomer te willen versterken met een nieuwe spits, mede door de aflopende verbintenis van Wout Weghorst. De situatie van Kasper Dolberg, die onder interim-trainer Oscar García op de bank is beland, speelt hierbij eveneens een rol. In de nieuwste aflevering van #DoneDeal worden verschillende potentiële aanvallers voor Ajax besproken.

Er wordt gesuggereerd dat de Amsterdamse club haar ogen heeft laten vallen op diverse interessante namen, waaronder de jonge en talentvolle Youssef Chermiti. Deze naam komt opnieuw naar voren, wat duidt op de aanhoudende interesse van de club. Daarnaast wordt er ook gekeken naar een speler van FK Bodø/Glimt, een team dat in het verleden al voor verrassingen zorgde. Deze speler wordt omschreven als een 'A-typische Ajax-spits', wat hem juist interessant maakt. Hij heeft in het verleden laten zien over scorend vermogen te beschikken, met onder andere vijf doelpunten in de Champions League, een prestatie die de interesse verder aanwakkert.

Naast Chermiti en de speler van FK Bodø/Glimt wordt ook de naam van Shuto Machino genoemd als een potentieel doelwit. De Japanse spits maakte afgelopen zomer voor maar liefst acht miljoen euro de overstap van Holstein Kiel naar Borussia Mönchengladbach. Hier is hij echter nog niet verzekerd van een basisplaats. Machino strijdt binnen het Japanse nationale team om een plek met Ayase Ueda, wat de concurrentie op de positie verder aanzwengelt.

De analyse in #DoneDeal suggereert dat de Japanse spitsen vaak samen beter tot hun recht komen. De commentator merkt op dat 'Japanners heb je per twee nodig, wil je ze laten renderen'. Machino wordt geprezen om zijn voetballende kwaliteiten, wat hem een aantrekkelijke optie zou kunnen maken voor Ajax. De scouting van Ajax lijkt breed te kijken, waarbij zowel bekende namen als minder bekende talenten worden overwogen.

De aflevering van #DoneDeal belicht niet alleen de mogelijke aanvallende versterkingen voor Ajax, maar ook ontwikkelingen bij andere topclubs, waaronder Feyenoord en PSV. De zoektocht naar een nieuwe spits is essentieel voor Ajax, gezien de strategische positie die deze speler in het elftal inneemt. De club zal kritisch moeten selecteren om een spits te vinden die past binnen de tactische plannen en het DNA van de club.

De interesse in Chermiti, de speler van FK Bodø/Glimt en Shuto Machino toont de diverse aanpak van Ajax bij het zoeken naar een nieuwe spits. Elk van deze spelers heeft zijn eigen kwaliteiten en achtergrond, wat duidt op een grondige analyse van de mogelijkheden. De 'A-typische' spits van Bodø/Glimt suggereert dat Ajax bereid is buiten de gebaande paden te treden in hun zoektocht naar de ideale aanvaller.

De situatie van Dolberg en de aflopende verbintenis van Weghorst creëren een duidelijke behoefte aan een nieuwe spits, die in staat is om de aanval van Ajax te versterken. De komende maanden zullen cruciaal zijn voor het bepalen van de uiteindelijke keuze. De clubleiding zal zorgvuldig de prestaties, de potentie en de prijs-kwaliteitverhouding van elke speler afwegen.

De aflevering van #DoneDeal biedt een interessante blik op de mogelijke kandidaten en de overwegingen die bij het selectieproces komen kijken. Naast de spitsenpositie zullen er waarschijnlijk ook andere posities versterkt moeten worden, waardoor de transferperiode cruciaal wordt voor het versterken van de selectie. De supporters van Ajax kijken met spanning uit naar de ontwikkelingen en hopen op een succesvolle transferzomer.





