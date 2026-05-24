Ajax wint play-off finale van FC Utrecht

Ajax heeft de play-off finale van FC Utrecht gewonnen. De Amsterdammers wonnen na verlenging en strafschoppen. Davy Klaassen scoorde in de zesde minuut van de verlenging voor Ajax. Zechiël maakte gelijk, maar Ajax won uiteindelijk met 4-3 in de strafschoppen.

FC Utrecht is er niet in geslaagd om de play-off finale van Ajax te winnen. In Volendam wonnen de Amsterdammers na penalty's. Na 120 minuten stond het 1-1.

Davy Klaassen scoorde in de zesde minuut van de verlenging voor Ajax. Meteen aan het begin van de tweede helft van de verlenging maakte Zechiël gelijk. Ajax doet door de winst volgend seizoen mee aan de voorronde van de Conference League. FC Utrecht koos meteen de aanval.

Al na één minuut was het twee keer enorm gevaarlijk. Een kopbal van Vesterlund werd van de doellijn gehaald en Paes redde op een kopbal van Van der Hoorn. Pas na een kwartier spelen was Ajax voor het eerst dreigend. Daarna ging het tempo bij beide teams omlaag.

Vlak voor rust kwam de eerste echte kans voor Ajax. Bouwman zag zijn fraaie omhaal naast gaan. Vlak daarna stelde Rosa FC Utrecht-doelman Barkas op de proef, maar de Griek redde. Na rust was Ajax meteen weer gevaarlijk.

De Amsterdammers kregen een hoekschop en Bouwman kwam met een goede kopbal. Barkas hield de bal met veel moeite van de lijn. Vlak daarna was de Griekse doelman kansloos op een inzet van Mokio, maar hij plaatste de bal op de lat. FC Utrecht dreigde onder de voet gelopen te worden.

Ajax bleef stormen met schoten van Regeer en Steur. Zowel bij FC Utrecht als bij Ajax sloeg de vermoeidheid toe in de bloedhitte van meer dan dertig graden. Na een uur ging Jans wisselen. Haller en Viergever kwamen erin voor Stepanov en Eerdhuijzen.

Ook Ajax greep naar de reservebank met Carrizo en Weghorst. Kansen leverde het lange tijd niet op. Vlak voor tijd was Weghorst dicht bij de winnende treffer, maar de aanvaller schoot wild over. Na negentig minuten was het 0-0 en moest verlenging voor de beslissing zorgen.

Zes minuten in de blessuretijd was het raak. Haller werd onderuit geschoffeld door Itakura. Lindhout liet doorspelen waarna een charge van De Wit wel bestraft werd. De dubieus gegeven vrije trap van Ajax viel voor de voeten van Klaassen en die schoot binnen.

Met ruim 100 minuten op de klok hield Barkas FC Utrecht in de wedstrijd. De doelman tikte een schot van Godts op de lat. De tweede helft van de verlenging was nog geen minuut oud toen de bal voor de voeten van Zechiël viel. De middenvelder twijfelde geen moment en schoot de bal achter Paes voor de gelijkmaker.

Net als de avond ervoor bij FC Volendam – Willem II moesten strafschoppen in het Kras Stadion voor de beslissing zorgen. Haller miste meteen de eerste strafschop voor FC Utrecht. Hij schoot zwak in op Paes. Ajax maakte daarna geen fouten en won de strafschoppenreeks met 4-3, nadat ook El Karouani zijn inzet gekeerd zag worden





