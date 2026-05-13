Ajax wil opnieuw voorkomen dat de toon gezet is door Sven Mislintat

Ajax komt nadat technisch directeur Jordi Cruijff Sven Mislintat heeft aangetrokken om zijn rol over te nemen van 2023 en is veranderd in zijn keuzes om ervoor te zorgen dat de club in de toekomst 'een slagvaardige' samenwerking met Cruijff heeft en voor toekomstige aankopen over het hoofd meedenkt. Zij omvatten het instellen van een 'slagvaardige' groep om technische directeuren, technische commissaris en vertrouwengelementen rond hem te vormen, die anders alleen verantwoordelijk waren voor technische zaken.

Ajax wil een nieuw Sven Mislintat-scenario voorkomen. Voor dat voor te zijn, legt de club een 'slagvaardig team' rondom technisch directeur Jordi Cruijff. Hij neemt in 2023 de ploeg over van Mislintat, die zijn periode bij Ajax 'vrij spel' had.

Om die fouten te voorkomen, beslist Ajax enkele stappen te zetten. Zo werkt Ajax samen met Cruijff om terug te komen naar een situatie als die van Edwin Overmars. Want Overmars en Jordi Cruijff willen samen eenzelfde twee-eenheid, waarin Overmars en Ten Hag de hoofdrol spelen. Om meer vertrouwelijke functies te creëren, haalt de club onder andere Joël Lara als hoofdscout, en wil Blauw-Wit zijn huidige technisch commissaris als linkervang (Edo Ophof)





