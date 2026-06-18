Ajax wil linksback Caio Henrique van AS Monaco binnenhalen

Ajax stelt theorie naar de Braziliaanse verdediger Caio Henrique van AS Monaco als versterking voor de linkerflank. De club is bereid een transfersom rond de tien miljoen euro te betalen, maar moet concurrentie van Flamengo het hoofd bieden.

De Amsterdamse voetbalclub Ajax wil deze zomer de linksback van AS Monaco, Caio Henrique , naar Nederland halen. Volgens berichten ziet Ajax in de 28-jarige Braziliaan een ideale aanvulling voor de linkerflank vanwege zijn aanvallende kwaliteiten en zijn vermogen om mee te spelen aan het positiespel, wat goed aansluit bij de speelstijl van de club.

Caio Henrique heeft nog een contract bij AS Monaco tot medio 2027, maar een vertrek lijkt bespreekbaar. De geschatte transfersom ligt rond de tien miljoen euro, exclusief bonussen, wat voldoende zou kunnen zijn om AS Monaco aan de onderhandelingstafel te krijgen. Caio Henrique kwam in 2020 van Atlético Madrid naar Monaco en groeide uit tot een vaste waarde in het team. In totaal speelde hij 211 wedstrijden voor Monaco, waarin hij drie doelpunten scoorde en 41 assists gaf.

Het afgelopen seizoen maakte hij 32 officiële optredens en leverde hij twee assists. Zijn prestaties leverden hem eerder vijf interlands voor Brazilië op, hoewel hij niet geselecteerd werd voor het WK. Ajax is echter niet de enige club die geïnteresseerd is; volgens een Frans medium volgt Flamengo de situatie van de verdediger eveneens nauwlettend





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