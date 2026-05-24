Ajax vs FC Utrecht - Liveblog over de finale van de play-offs om Europees voetbal

Liveblog over de finale van de play-offs om Europees voetbal tussen Ajax en FC Utrecht, met alle laatste updates en informatie

Bij Ajax krijgt Youri Regeer de voorkeur op het middenveld, dat gaat ten koste van Sean Steur. Aaron Bouwman behoudt zijn plek centraal achterin, ondanks de terugkeer van Ko Itakura.

De Japanner zit wel op de bank in Volendam. Ook Wout Weghorst zit op de bank, in de spits start Kasper Dolberg. Utrecht moet het doen zonder de geblesseerde Alonzo Engwanda, Siebe Horemans is zijn vervanger. De andere tien spelers stonden donderdag ook in de basis tegen sc Heerenveen.

Ajax hoopte na een teleurstellend seizoen tot op de de laatste speeldag van het reguliere seizoen op de derde plaats, en dus voorronde van de Champions League. Dat ticket ging naar NEC, FC Twente werd vierde (voorronde Europa League) en dus was er voor Ajax alleen nog het achterdeurtje naar Europees voetbal: De play-offs om een plaats in de voorronde van de Conference League, het derde Europese clubtoernooi.

De ploeg van Jans, die zijn 799ste en laatste wedstrijd in het betaald voetbal gaat coachen, draait de laatste tijd uitstekend. Utrecht kroop uit een enorme winterdip, waar haast niets meer leek te lukken. Inmiddels gaat het weer voor wind, met spelers als Gjivai Zechiël en Artem Stepanov die in blakende vorm zijn.

En Utrecht hoeft ook niet altijd goed te voetballen om te winnen: ook in de halve finale van de play-offs had het stukken minder de bal dan sc Heerenveen. Grote vreugde bij Willem II na het behalen van promotie naar de eredivisie. Na een spannend tweeluik tegen FC Volendam was het doelman Thomas Didillon-Hödl die de beslissende penalty raakschoot.

"Het is heel simpel. Ik schoot gister in de training en ik scourde. Ik dacht aan mijn dochter die een week geleden is geboren... voetbal is maar een spelletje", zei Didillon-Hödl bij ESPN.

"We hebben zo hard gewerkt en hadden zo veel pech. Dit is de promotie van inzet, discipline en consistentie.

" Bij Volendam-trainer Rick Kruys was er 'ongeloof en leegte', nadat Volendam de heenwedstrijd nog met 2-1 had gewonnen. "Als je zoveel rare dingen doet waardoor je op 2-0 achter komt, moet je alles bijzetten. Als je dat niet doet, is het niet goed genoeg.

" Kruys wilde de zware omstandigheden in de hitte niet als reden zien van de tegenvallende wedstrijd





