Ajax Verlengt Contract van Talentvolle Verdediger Jorthy Mokio

Ajax heeft het contract van de jonge Belgische verdediger Jorthy Mokio verlengd. De achttienjarige speler, die inmiddels bijna vijftig wedstrijden in het eerste elftal heeft gespeeld, ligt nu tot 2029 vast in de Johan Cruijff Arena. Technisch directeur Jordi Cruijff is zeer te spreken over de contractverlenging.

De contractverlenging van Jorthy Mokio is een belangrijke mijlpaal voor Ajax . De technische staf van de Amsterdamse club was al geruime tijd bezig met het veiligstellen van de diensten van de jonge Belgische verdediger. Mokio, die in de zomer van vorig seizoen de overstap maakte van AA Gent, heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een cruciale speler in het eerste elftal. Zijn debuut in de hoofdmacht volgde al snel, op 29 augustus 2024, in de Europa League-wedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok.

Dit debuut, op zestienjarige leeftijd, was het begin van een indrukwekkende reeks wedstrijden voor de talentvolle speler. Inmiddels staat de teller op 48 officiële wedstrijden in het shirt van Ajax, een prestatie van formaat voor zo'n jonge speler. Het nieuwe contract, dat hem tot aan de zomer van 2029 aan de club verbindt, bevestigt het vertrouwen dat Ajax in Mokio heeft en geeft de club de mogelijkheid om verder te bouwen aan een team rondom de talentvolle verdediger. De clubleiding benadrukt het belang van het behouden van Mokio en de positieve impact die hij heeft op de selectie en de ambities van de club.\Technisch directeur Jordi Cruijff is bijzonder te spreken over de contractverlenging. 'Jorthy is nog maar net achttien jaar en heeft al bijna vijftig wedstrijden in het eerste elftal gespeeld. In heel Europa is bekend hoeveel talent hij heeft,' aldus Cruijff op de clubsite. 'Wij zijn heel blij dat hij naar ons toe kwam om te zeggen dat hij graag langer bij ons wil blijven. Hij kan zich hier verder ontwikkelen en nog meer van waarde zijn voor Ajax.' Cruijff benadrukt de ontwikkeling die Mokio al heeft doorgemaakt en ziet een rooskleurige toekomst voor de verdediger bij Ajax. De club verwacht dat Mokio een belangrijke rol zal spelen in de komende seizoenen en dat hij, met de juiste begeleiding en ervaring, nog verder zal groeien. De contractverlenging is dan ook een signaal van de ambitie van Ajax om jonge talenten te koesteren en een competitieve selectie op te bouwen. De focus ligt op het creëren van een omgeving waarin spelers als Mokio zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun potentieel volledig kunnen benutten. De clubleiding is ervan overtuigd dat de fans nog veel plezier aan Mokio gaan beleven en dat hij een belangrijke bijdrage zal leveren aan de toekomstige successen van Ajax.\De contractverlenging van Mokio is niet alleen goed nieuws voor Ajax, maar ook voor de speler zelf. Door langer bij de club te blijven, krijgt hij de kans om zijn ontwikkeling verder te optimaliseren en te groeien in een vertrouwde omgeving. De steun van de technische staf, de medespelers en de fans zal hem hierbij helpen. Ajax heeft de afgelopen jaren laten zien dat ze bereid zijn om te investeren in jonge talenten en hen de kans te geven om zich te bewijzen op het hoogste niveau. Mokio is een voorbeeld van dit beleid en zijn contractverlenging bevestigt het vertrouwen in de jeugdopleiding van de club. De fans en de clubleiding kijken dan ook vol verwachting uit naar de prestaties van Mokio in de komende seizoenen. De focus ligt op het behalen van sportieve successen, het ontwikkelen van talent en het bouwen aan een sterke en competitieve selectie. De contractverlenging is een belangrijke stap in deze richting en onderstreept de ambities van Ajax om te behoren tot de top van het Europese voetbal. Met de komst van Mokio naar Ajax, hebben ze een grote vis in de vijver. Door het aantrekken van de speler, laten ze zien dat ze graag willen groeien. De fans zullen blij zijn met deze contractverlenging





Ajax Jorthy Mokio Contractverlenging Voetbal Jordi Cruijff

