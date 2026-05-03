Ajax overweegt een 'zeer aantrekkelijk' bod uit te brengen op Pablo García van Real Betis, ondanks zijn afkoopsom van 30 miljoen euro. De club is bereid te onderhandelen over een lager bedrag en een percentage van toekomstige winst. Ook VfB Stuttgart heeft interesse.

Amsterdamse clubs tonen serieuze interesse in de jonge Spaanse vleugelspeler Pablo García van Real Betis , waarbij Ajax zich als een van de belangrijkste kandidaten profileert.

De club uit Amsterdam is bereid een aantrekkelijk bod uit te brengen, hoewel de afkoopsom in het contract van García, die tot medio 2029 loopt, op 30 miljoen euro is vastgesteld. Ajax zal waarschijnlijk niet bereid zijn dit volledige bedrag te betalen, maar hoopt door onderhandelingen een aanzienlijk lager bedrag te realiseren, mogelijk door een percentage van toekomstige winst of een eventuele doorverkoop te bespreken.

García heeft dit seizoen zijn doorbraak beleefd bij Betis, waar hij in vijftien La Liga wedstrijden speelde en in twee Copa Del Rey duels tweemaal scoorde. Zijn prestaties hebben de aandacht getrokken van meerdere clubs, waaronder VfB Stuttgart uit de Bundesliga, die echter nog geen concreet bod heeft uitgebracht. De interesse van Ajax in García lijkt voort te komen uit de scoutingactiviteiten van Jordi Cruijff, de technisch directeur van de club.

Cruijff, met zijn achtergrond bij FC Barcelona, heeft een goed netwerk en kennis van de Spaanse markt. Mocht Ajax erin slagen García te contracteren, dan is het niet waarschijnlijk dat hij direct zal aansluiten bij het eerste elftal. De verwachting is dat hij eerst minuten zal maken in het reserveteam, om zich aan te passen aan het Nederlandse voetbal en zijn ontwikkeling verder te stimuleren.

De club lijkt een strategische benadering te hanteren, waarbij de jonge speler geleidelijk wordt geïntegreerd in de hoofdmacht. De potentiële transfer roept ook discussie op onder supporters, waarbij sommigen vraagtekens plaatsen bij de noodzaak van nieuwe aanwinsten, terwijl anderen de potentie van García erkennen. De reacties laten zien dat de voetbalwereld vol zit van verwachtingen en meningen, en dat elke transferbeslissing zorgvuldig wordt afgewogen.

Naast de sportieve aspecten van de mogelijke transfer, zijn er ook kritische geluiden te horen over de manier waarop de media en supporters omgaan met de ontwikkelingen rond Ajax. Er wordt gesproken over ongefundeerde beschuldigingen en verzinsels die de club en haar beleid in een negatief daglicht plaatsen. De discussie over de financiële aspecten van transfers, zoals de salarissen van spelers en de potentiële winst bij doorverkoop, is vaak intens en gepolariseerd.

De verwachtingen van supporters, die na een periode van succes nu ambitieuze doelen nastreven, kunnen soms onrealistisch zijn. Het is belangrijk om een objectieve kijk op de situatie te behouden en de beslissingen van de club te respecteren, ook al zijn er verschillen van mening. De mogelijke komst van García is een voorbeeld van hoe complex de voetbalwereld is, met een mix van sportieve ambities, financiële overwegingen en emotionele betrokkenheid van supporters.

De komende weken zullen uitwijzen of Ajax daadwerkelijk een bod uitbrengt en of Real Betis bereid is om García te laten vertrekken





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ajax Real Betis Pablo García Transfer Voetbal La Liga Jordi Cruijff

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ajax ontvangt PSV in cruciale wedstrijdAanstaande zaterdag treffen Ajax en PSV elkaar in een wedstrijd met verschillende belangen. PSV is al kampioen, terwijl Ajax nog strijdt om Europees voetbal. Beide trainers verwachten een felle wedstrijd en Ajax zal PSV eren met een erehaag.

Read more »

El Ahmadi lyrisch over Dolberg: Ajax heeft meer aan hem dan WeghorstKarim El Ahmadi prijst Kasper Dolberg's prestaties in de wedstrijd Ajax - PSV. Hij stelt dat Ajax meer heeft aan een fitte Dolberg dan aan de geblesseerde Wout Weghorst. Dolberg's balvasthoudend vermogen en impact op het spel van Ajax worden benadrukt. Er wordt ook gesproken over de mogelijke toekomst van beide spelers bij Ajax.

Read more »

'Ajax ziet er natuurlijk niet uit, dit is niet zoals Ajax bedoeld is'Hugo Borst is totaal niet onder de indruk van Ajax, zo laat hij na afloop van het thuisduel met PSV duidelijk blijken bij de Eretribune op ESPN . De journalist vindt dat de Amsterdammers er 'niet uitzien'.

Read more »

Barcelona op matchpoint voor Spaanse titel dankzij flitsende slotfaseBarcelona is nog maar een haar verwijderd van de 29ste landstitel uit de clubhistorie. De ploeg van Hansi Flick speelde zaterdagavond geen beste wedstrijd tegen Osasuna, maar trok het duel in de slotfase alsnog naar zich toe. Daardoor lijkt de titelstrijd in Spanje definitief beslist.

Read more »

Farioli draagt kampioenschap Porto op aan Ajax en overleden clubicoonFC Porto coach Francesco Farioli wijst op zijn tijd bij Ajax na het winnen van het kampioenschap en denkt aan de spelers waarmee hij daar werkte. Hij herinnert aan de pijn van het mislopen van de titel met Ajax en eerbetoon aan Jorge Costa. Daarnaast reacties op de KNVB en Vitesse.

Read more »

Ajax fysiek tekortgeschoten tegen PSV: García benoemt structureel probleemAjax leed een pijnlijke nederlaag tegen PSV, waarbij de fysieke achterstand van de Amsterdammers duidelijk werd. Trainer Oscar García benadrukt dat dit een structureel probleem is dat niet in enkele weken opgelost kan worden.

Read more »