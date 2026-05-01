Ajax tegen PSV: Strijd om Europees voetbal tegen al gekroonde kampioen

Aanstaande zaterdag staat de wedstrijd tussen Ajax en PSV op het programma. Waar PSV al zeker is van de landstitel, strijdt Ajax nog volop om een ticket voor Europees voetbal. Beide trainers verwachten een felle wedstrijd.

De aanstaande confrontatie tussen Ajax en PSV , zaterdagavond om 20.00 uur, belooft een intrigerende wedstrijd te worden, gekenmerkt door een significant verschil in de huidige positie van beide clubs.

PSV, reeds verzekerd van de landstitel, betreedt het veld zonder directe druk, terwijl Ajax vecht voor een plek in Europees voetbal. De Amsterdammers hebben nog een reële kans op deelname aan de voorrondes van de Champions League, maar zelfs een plek in de play-offs voor de Conference League is een acceptabele uitkomst. Ajax-trainer Óscar García verwacht geenszins dat PSV, nu de titel binnen is, zal volstaan met een passieve houding.

Hij benadrukt dat hij in vergelijkbare situaties altijd de competitiedrift tot het uiterste zou voeren, uit respect voor de tegenstanders. Peter Bosz, de coach van PSV, deelt deze visie volledig. Hij stelt dat de ambitie om van Ajax te winnen onverminderd aanwezig is binnen de selectie, gedreven door een sterke winnaarsmentaliteit die elke wedstrijd serieus neemt. Bosz verzekert dat zijn team met dezelfde instelling naar de Johan Cruijff ArenA afreist.

García heeft geen speciale tactische aanpassingen gepland voor deze belangrijke wedstrijd. Hij benadrukt het belang van een voorbereiding alsof PSV nog steeds strijdt voor het kampioenschap. Hij verwacht het sterkste elftal van PSV en prijst de club voor de consistente prestaties van de afgelopen jaren, met drie opeenvolgende landstitels.

Als blijk van respect zal Ajax voor aanvang van de wedstrijd een erehaag vormen voor de kampioen PSV, een beslissing die door de club is genomen en volledig wordt ondersteund door García. De wedstrijd wordt live verslagen via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app, evenals via updates in NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. Direct na het laatste fluitsignaal is een samenvatting van de wedstrijd online beschikbaar.

García beschrijft PSV als een uitzonderlijk dynamisch team, dat bovendien het meest rent van alle teams in de Eredivisie. Hij erkent dat het geen gemakkelijke tegenstander is, maar benadrukt het voordeel van het spelen voor eigen publiek en de aanwezigheid van een goed doordacht wedstrijdplan dat door de hele selectie wordt begrepen. PSV heeft de landstitel al ruim op zak en de spelersgroep heeft zelfs een feestelijk tripje naar Ibiza gemaakt.

Desondanks is Bosz ervan overtuigd dat hij zijn team niet extra hoeft te motiveren. Hij prijst de winnaarsmentaliteit van zijn spelers, die in de laatste twee wedstrijden duidelijk tot uiting is gekomen. Bosz benadrukt dat de druk van het kampioenschap eraf is, maar dat de wil om te winnen, ongeacht de tegenstander, altijd aanwezig is.

Hij heeft zijn spelers gewezen op het feit dat de wedstrijd voor PSV geen directe invloed heeft op de ranglijst, maar voor Ajax wel cruciaal is. Een maand geleden, toen de titel al binnen was, voerde Bosz gesprekken met zijn selectie over de aanpak van de laatste wedstrijden. De spelers gaven aan alles te willen winnen, wat resulteerde in concrete afspraken en een specifieke trainingsaanpak.

In tegenstelling tot vorig jaar, toen het uitvak leeg bleef, reizen zaterdag 700 supporters van PSV mee naar Amsterdam. Bosz beschouwt dit als een positieve ontwikkeling, aangezien uitsupporters vaak een extra dimensie aan een wedstrijd toevoegen. Hij betreurt het dat bij grote wedstrijden vaak geen fans mee kunnen reizen en hoopt dat het uitvak volgend jaar weer volledig gevuld zal zijn.

De verwachting is dat de supporters zich uitstekend zullen gedragen, waardoor de kans op een volledig gevuld uitvak in de toekomst toeneemt. De wedstrijd belooft een spannende en tactisch interessante confrontatie te worden, waarbij de verschillende motivaties van beide teams een belangrijke rol zullen spelen





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

