Ajax heeft de 50-jarige Spanjaard Míchel als nieuwe trainer aangesteld. Hij tekent voor twee jaar en komt van Girona, waar hij promoteerde naar de Champions League. Technisch directeur Jordi Cruijff prijst zijn visie en intensieve stijl.

Ajax heeft de komst van Míchel als nieuwe hoofdtrainer officieel bevestigd. De 50-jarige Spanjaard vertrekt bij Girona , waar hij de afgelopen drie jaar actief was, en tekent eencontract voor twee seizoenen in Amsterdam.

Hij wordt de opvolger van Óscar García, die het vorige seizoen als interim de ploeg leidde. Míchel arriveert met een indrukwekkend palmares: onder zijn leiding promoveerde Girona naar de Primera División en in 2024 behaalde de club de derde plaats, wat kwalificatie voor de Champions League betekende. Dit voorjaar moest Girona, onder leiding van Míchel, toch degradation incuraat.

Technisch directeur Jordi Cruijff uitte zijn enthousiasme over de nieuwe trainer: "Hij is een ambitieuze en veeleisende coach die zijn visie en intensieve werkcultuur zal overbrengen op onze selectie. Ik ken hem al jaren en volg zijn ontwikkeling. Zijn aanpak past perfect bij de filosofie van Ajax. Nu deze cruciale positie is ingevuld, kunnen we verder met het versterken van het team.

" Ook Míchel zelf toonde zich gemotiveerd voor deze nieuwe uitdaging: "Ik ben trots om deze volgende stap in mijn loopbaan te zetten. Ajax is een historische naam in Europa, een club bekend om de productie van jonge, getalenteerde spelers. Het doel is om Ajax weer naar de top te brengen, waar de club thuishoort. Ik heb alle vertrouwen dat dit samen met de huidige groep zal lukken.

" In een andere ontwikkelingen binnen het Nederlands voetbold wild FC Utrecht zich voorbereiden op een mogelijke finale tegen Ajax in de play‑offs door een overwinning te boeken op Heerenveen





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