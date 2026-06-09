Ajax start voorbereiding in Garderen onder leiding van nieuwe trainer Míchel

Ajax begint over twee weken met de seizoensvoorbereiding, eerste dagen op De Toekomst, daarna een trainingskamp in Garderen van 6 tot 11 juli. Míchel leidt zijn eerste training als hoofdtrainer, terwijl enkele spelers nog op het WK zijn. De club bereidt zich ook voor op de tweede voorronde van de Conference League op 23 en 30 juli.

Over twee weken start een deel van de Ajax ‑selectie met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zoals de club onlangs heeft laten weten, worden alle spelers die deze zomer geen interlandverplichtingen hebben, terugverwacht op sportcomplex De Toekomst in Amsterdam.

De eerste dagen staan in het teken van de gebruikelijke medische en fysieke keuringen, waarna de groep zich voorbereidt op de intensieve trainingsperiode die volgt. In de loop van dezelfde week zal Míchel, die recentelijk de functie van hoofdtrainer heeft overgenomen, zijn eerste veldtraining geven. De Spanjaard heeft het stokje overgenomen van Óscar García en zet daarmee officieel zijn eerste stappen als trainer van de Amsterdammers.

Na de openingsfase van de voorbereiding in de hoofdstad verplaatst de selectie zich naar Garderen, een klein dorp in Gelderland. Van 6 tot en met 11 juli zal Ajax daar in een trainingskamp verblijven. Tijdens dit kamp intensief werken de spelers aan zowel de tactische als de fysieke aspecten die nodig zijn voor een succesvolle start van het nieuwe kampioenschapsjaar.

Niet alle spelers zullen echter aanwezig zijn; een aantal van hen blijft nog actief in het WK en zal pas later aansluiten. Zo blijven Josip Sutalo en Ko Itakura nog strijden voor hun nationale teams en maken ze mogelijk nog een duel in Qatar. Ook Wout Weghorst en Takehiro Tomiyasu kunnen tijdens het wereldkampioenschap nog in actie komen, maar hun contracten met Ajax lopen af voordat de ploeg naar Garderen vertrekt.

Het WK draait zich in diezelfde periode om de achtste finales en kwartfinales, waardoor de ploeg niet kan rekenen op een volledige bezetting tijdens het eerste deel van het kamp. Desondanks werkt Ajax achter de schermen hard aan de definitieve invulling van het oefenprogramma. Een concreet tegenstander voor de voorbereidingstrainingen is nog niet bekend, maar de club heeft al een duidelijk overzicht van de komende competitieve verplichtingen.

Dankzij de zege in de play‑offs heeft Ajax zich geplaatst voor de tweede voorronde van de UEFA Conference League, waarbij de wedstrijden gepland staan op 23 en 30 juli. Nog voordat de eerste trainingsweek van juli van start gaat, weet de club al welke tegenstander hen te wachten staat in die Europese fase, wat extra ruimte biedt om gerichte tactische voorbereidingen te treffen. De komst van Míchel markeert tevens een nieuwe fase in de clubcultuur.

Hij heeft aangegeven de nadruk te willen leggen op een balbezit‑gerichte speelstijl, gecombineerd met een stevige defensieve structuur. Om dit te realiseren, werkt hij nauw samen met de technische staf en de fysieke trainers om een uitgebalanceerd programma op te stellen dat zowel individuele ontwikkeling als collectieve samenhang bevordert. De medische keuringen vormen daarbij de basis: alleen spelers die volledig fit worden bevonden, mogen deelnemen aan de intensieve trainingssessies die in Garderen gepland staan.

De club heeft daarbij ook aandacht voor de jongere talenten uit de academie, die de kans krijgen om mee te trainen en zo een stap dichter bij de eerste ploeg te komen. Met de voorbereiding in Garderen en de geplande Europese wedstrijden in juli, heeft Ajax een tijdschema dat zowel nationaal als internationaal uitdagend is.

Het management heeft echter vertrouwen dat de combinatie van een strak oefenprogramma, de introductie van de nieuwe trainer en de aanwezigheid van een groot deel van de selectie, de club in staat zal stellen om sterk van start te gaan in zowel de Eredivisie als de Conference League. De komende weken zullen cruciaal zijn voor de vorming van de basis die nodig is om de ambities van de club te realiseren en om de supporters een aantrekkelijk en succesvol seizoen te bieden





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