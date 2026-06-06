Ajax kondigt samenwerking aan met Navbahor Namangan uit Oezbekistan voor jeugdopleiding. De nieuwsberichtgeving toont gemengde reacties, met vragen over de aansluiting bij de Cruijffiaanse filosofie en de kwaliteit van het Oezbeekse voetbal.

Ajax heeft vrijdagochtend officieel een voetbalpartnership aangekondigd met Navbahor Namangan , een club uit Oezbekistan . De bekendmaking van deze nieuwe samenwerking heeft gemengde reacties opgeroepen, met name bij bekende voetbaljournalist Valentijn Driessen.

Zijn collega Ajax-watcher Mike Verweij reageert met enig scepsis.

"Ik zag het voorbijkomen", aldus Verweij, waarna hij toevoegt: "Ajax in een samenwerking met een Oezbeekse club. Je kan natuurlijk ook diep zinken". Driessen breidt deze scepsis verder uit door te verwijzen naar de bekende uitspraken van Johan Cruijff over het gezocht houden van hoogwaardige samenwerkingen.

"Dan zoekt Cruijff het wel hoog en zet hij heel hoog in", aldus Driessen, terwijl hij doelt op mogelijke transfers van topspelers zoals Dani Ceballos en Marc-André ter Stegen. Verweij vraagt zich af of deze partnership wel in lijn ligt met de filosofie van Cruijff: "Denk jij dat dit de hand van Cruijff is?

". Driessen benadrukt dat het technische beleid van Ajax wel degelijk de hand van Cruijff draagt, maar Verweij betwist dit: "Volgens mij houdt hij zich daar niet mee bezig". De samenwerking zelf zal zich richten op de ontwikkeling en coördinatie van de jeugdopleiding van Navbahor Namangan. Deze jeugdopleiding zal worden opgezet volgens de voetbalfilosofie en methodologie van Ajax.

Door deze partnership wordt Navbahor onderdeel van het internationale voetbalnetwerk van Ajax. Dit netwerk bestaat reeds uit clubs in verschillende landen over de hele wereld, zoals Mexico, Oostenrijk, Italië, Spanje, Griekenland, de Verenigde Arabische Emiraten en Japan. Met deze uitbreiding naar Oezbekistan positioneert Ajax zich verder als een wereldwijd actieve club die niet alleen investeert in talentontwikkeling, maar ook in het uitdragen van haar speelstijl en cultuur.

De samenwerking kan voor beide partijen lucratief zijn: Ajax vergroot haar internationale aanwezigheid en invloed, terwijl Navbahor toegang krijgt tot expertise en een bewezen ontwikkelingsmodel dat mogelijk kan bijdragen aan de groei van het Oezbeekse voetbal. Het nieuws heeft onder voetbalfans en analisten discussies aangewakkerd over deToegankelijkheid of dit een wijs beleid is.

Critici wijzen op het relatief onbekende karakter van het Oezbeekse voetbal en vragen zich af of de kwaliteit van de jeugdopleiding voldoet aan de hoge standaard van Ajax. Steun daarentegen benadrukt het belang van globalisering en het vinden van nieuwe talentenbronnen in niet-traditionele gebieden. De mate waarin deze samenwerking aansluit bij de historische visie van Johan Cruijff blijft een punt van discussie, maar Ajax lijkt vastberaden om haar wereldwijde ambities door te zetten, ongeacht de scepsis van enkele commentator.

Het succes van deze partnership zal grotendeels afhangen van de implementatie en de mate wherein de Ajax-filosofie wordt geaccepteerd en uitgevoerd in Namangan





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