Ajax Speurt naar Talenten bij Barcelona: Peña, Kluivert en Casadó in de Picture

Ajax is actief bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om spelers van Barcelona over te nemen of te huren tijdens de komende transferperiode. Verschillende namen, waaronder Iñaki Peña, Shane Kluivert en Marc Casadó, worden genoemd als potentiële versterkingen voor de Amsterdamse club.

Ajax onderzoekt serieus de mogelijkheden om spelers van Barcelona over te nemen of te huren tijdens de aankomende transferperiode. De nieuwe technisch directeur van de Amsterdamse club heeft zijn blik gericht op de Spaanse topclub en er zijn concrete namen in beeld gekomen.

Johan Cruijff, in zijn rol bij Ajax, is momenteel bezig met een grondige analyse van de spelersselectie van Barcelona, op zoek naar talenten die versterking kunnen bieden aan de selectie van Ajax. De focus ligt daarbij op spelers die mogelijk overbodig zijn voor Barcelona, maar wel over de potentie beschikken om een belangrijke rol te spelen in Amsterdam. Een van de meest concrete namen die circuleert is die van doelman Iñaki Peña.

Er wordt in Nederland verwacht dat de komst van Peña realistisch is, en Cruijff heeft reeds gesprekken gevoerd met Barcelona over zijn beschikbaarheid. Naast Peña droomt Ajax ook van de komst van de 22-jarige middenvelder Marc Casadó. Echter, de verwachting is dat deze transfer vrijwel onmogelijk zal zijn vanwege de hoge transfersom die Barcelona voor hem vraagt. Ook de naam van Shane Kluivert wordt genoemd in de context van een mogelijke overgang naar Ajax.

De clubleiding ziet in Kluivert een speler met potentie die in Nederland een belangrijke stap in zijn ontwikkeling kan zetten. De cruciale vraag is echter of Barcelona bereid is om hem te verhuren, of dat ze hem liever binnen de club willen houden. Verder staat Roony Bardghji op de radar, maar Ajax wordt weinig kans toegekend, aangezien Bardghji een voorkeur heeft voor een langer verblijf in Spanje of een overstap naar een club die deelneemt aan de Champions League.

Tot slot zijn er ook jeugdspelers Jofre Torrents en Guille Fernández in beeld voor een (tijdelijke) overstap naar Ajax. Cruijff heeft een lijst samengesteld met diverse interessante talenten uit de jeugdopleiding van Barcelona, La Masía, en alle eerder genoemde namen staan hierop. De gesprekken met Barcelona zijn in volle gang en Ajax hoopt snel concrete stappen te kunnen zetten.

De interesse van Ajax in Barcelona-spelers is een logisch gevolg van de nieuwe strategie van de club, die zich richt op het aantrekken van talentvolle spelers met potentie. Barcelona staat bekend om zijn uitstekende jeugdopleiding en beschikt over een grote selectie van getalenteerde spelers. Ajax ziet in deze spelers een kans om de selectie te versterken en de concurrentie te vergroten.

De gesprekken met Barcelona zijn echter niet eenvoudig, aangezien de Spaanse club hoge eisen stelt aan de voorwaarden voor een eventuele overgang. Bovendien is de concurrentie van andere clubs groot, waardoor Ajax snel moet handelen om de gewenste spelers binnen te halen. De komende weken zullen cruciaal zijn om te bepalen welke spelers daadwerkelijk naar Ajax zullen komen.

De focus ligt niet alleen op het aantrekken van nieuwe spelers, maar ook op het verkopen van overbodige spelers om de selectie te verkleinen en de financiële ruimte te creëren voor nieuwe aankopen. De transferperiode belooft dan ook een drukke en spannende periode te worden voor Ajax





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ajax waarschijnlijk tegenstander van Barcelona in Joan Gamper TrofeeRB Leipzig heeft de Joan Gamper Trofee afzegd, waardoor Ajax nu de meest waarschijnlijke tegenstander is van Barcelona. De wedstrijd heeft een speciale betekenis vanwege het tienjarig jubileum van Johan Cruijffs overlijden en de betrokkenheid van Jordi Cruijff bij Ajax.

Read more »

Cruijff wil Ajax transformeren met Barcelona-talentenJordi Cruijff overweegt om de selectie van Ajax komende zomer te versterken met talenten uit de jeugdopleiding van FC Barcelona, La Masía. De technisch directeur ziet mogelijkheden om de selectie in de breedte te versterken en tegelijkertijd gerichte aankopen te doen.

Read more »

Ajax speelt oefenwedstrijd tegen FC Barcelona om Trofee Joan GamperAjax neemt het komende zomer op tegen FC Barcelona in de strijd om de Trofee Joan Gamper. De wedstrijd gaat door na afzegging van RB Leipzig en is extra speciaal door de herdenking van Johan Cruijff en het feit dat Frenkie de Jong voor het eerst tegen zijn oude club speelt.

Read more »

Mika Godts in de belangstelling van topclubs, maar wil graag bij Ajax blijvenAanvaller Mika Godts van Ajax trekt de aandacht van clubs als Barcelona, Arsenal en Chelsea door zijn uitstekende prestaties. Hij geeft aan graag bij Ajax te willen blijven om een prijs te pakken, maar sluit een vertrek niet uit als Ajax de Champions League misloopt.

Read more »

Jordi Cruijff wil Ajax versterken met talenten uit BarcelonaJordi Cruijff overweegt om spelers van FC Barcelona en hun jeugdopleiding La Masía aan te trekken om de selectie van Ajax te transformeren. Vooral Marc Casadó en Roony Bardghji worden genoemd als potentiële versterkingen.

Read more »

Oliedomme actie in minuut 89 kost sterspeler van PSV het uitduel met AjaxPSV moet Ivan Perisic missen tegen Ajax. De 37-jarige buitenspeler kreeg donderdag tegen PEC Zwolle (6-1 winst) zijn vijfde gele kaart van het seizoen.

Read more »