Ajax-spelers discusseren toss en strafschoppen

Davy Klaassen, Nick Viergever, Wout Weghorst en Allard Lindhout voeren een opmerkelijke discussie voorafgaand aan de strafschoppenreeks tegen FC Utrecht. De Ajax-aanvoerder was boos over de gang van zaken rond de toss en vond de beslissing onbegrijpelijk. Klaassen ging in discussie met arbiter Lindhout, Viergever en Weghorst. Uiteindelijk werden de strafschoppen aan de vooraf afgesproken kant genomen, maar dat had voor Ajax geen gunstig effect.

De Ajax-aanvoerder was zichtbaar boos over de gang van zaken rond de toss. Volgens ESPN-commentator Mark van Rijswijk was vooraf besloten om de strafschoppen aan de kant van de FC Utrecht-fans te nemen. Dat had te maken met veiligheidsredenen. Klaassen en Weghorst lieten hun onvrede zeer duidelijk merken.

Klaassen ging in discussie met arbiter Lindhout, Viergever en Weghorst. Hij liep weg, gebaarde nadrukkelijk en maakte met woorden duidelijk dat hij de beslissing onbegrijpelijk vond.

"Maat, wat zijn we nou aan het doen? ", vroeg Viergever zich af. Ook Weghorst liet van zich horen.

"Je kiest met de toss gewoon voor een kant en voor de bal. ". De spits was duidelijk niet op de hoogte van het eerder genomen besluit. Lindhout legde Klaassen vervolgens uit waarom de keuze al was gemaakt.

De Ajax-aanvoerder richtte zich daarna tot Viergever.

"Maar dit is toch oneerlijk? Waar slaat dit op?

" De FC Utrecht-aanvoerder leek zelf ook niet precies te weten waar de spelers aan toe waren. "We zijn toch geen amateurs? ", zei Klaassen woedend. "Nick, jij kan lekker makkelijk praten.

". Viergever vroeg zich vervolgens af wat nu het plan was.

"Geen idee, maar waar slaat dit nou op? ", reageerde Klaassen. Op de achtergrond bleef Weghorst verhaal halen bij de KNVB-officials. Hij vond dat er alsnog getost moest worden.

Uiteindelijk werden de strafschoppen aan de vooraf afgesproken kant genomen. Nadelig pakte dat voor Ajax niet uit: de Amsterdammers wonnen de penaltyreeks na missers van Sébastian Haller en Souffian El Karouani





