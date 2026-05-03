Ajax redt gelijkspel tegen PSV dankzij Gaaei's schot van buiten de zestien

Ajax stond op het punt om te verliezen, maar door een doelpunt van Mika Godts werd het uiteindelijk 2-2 in Amsterdam. Gaaei's schot van buiten de zestien bracht zijn team terug in de wedstrijd en hield de titelstrijd spannend.

'Ik denk dat we er vol voor gingen nadat we weer op achterstand kwamen. Al onze energie en onze aanvallende acties resulteerden uiteindelijk in een 2-2. Ik denk dat als de wedstrijd vijf minuten langer had geduurd, ik niet verbaasd zou zijn geweest als we hadden gewonnen', zei Gaaei na de wedstrijd.

'We verdienden meer, maar misschien was 2-2 uiteindelijk ook wel terecht. Het was een goede wedstrijd en een mooi doelpunt van mij. Maar zoals ik al zei: ik wilde de drie punten, dus ik ben niet tevreden.

' Het was aan Gaaei te danken dat Ajax op gelijke hoogte met PSV kwam. Dat deed de Deense verdediger met een schot van buiten de zestien, wat ondertussen zijn handelsmerk begint te worden.

'Ik heb er vroeger altijd op getraind met mijn broer en vrienden. Mijn broer is er goed in. Ik denk dat ik het van hem heb geleerd, omdat hij een spits is. We hebben er veel op getraind en urenlang geoefend.

' Voor Gaaei gaat de focus nu op de laatste twee wedstrijden van de competitie. 'Hopelijk winnen we beide wedstrijden. We zullen zien waar we dan eindigen op de ranglijst.

' De wedstrijd in Amsterdam was een spannende affaire, waarbij Ajax eerst achterop raakte maar uiteindelijk wist terug te komen. Gaaei's doelpunt was een hoogtepunt, niet alleen vanwege de gelijkstelling maar ook vanwege de manier waarop hij het doelpunt maakte. Zijn schot van buiten het strafschopgebied toonde opnieuw zijn vermogen om vanuit ver afstand gevaarlijk te zijn. Dit is niet de eerste keer dat Gaaei zijn team uit de problemen helpt met een dergelijke actie.

Zijn trainingen met zijn broer lijken hun vruchten af te werpen, want hij blijft een cruciale speler voor Ajax in de afsluitende fase van het seizoen. Met nog twee wedstrijden te gaan, blijft de spanning hoog in de Eredivisie. Ajax en PSV vechten om de titel, en elk punt is van cruciaal belang. Gaaei's prestaties kunnen een doorslaggevende rol spelen in de uiteindelijke uitkomst.

Hij benadrukte dat het team alles zal geven om de laatste wedstrijden te winnen en zo de competitie als winnaar af te sluiten. Of dat lukt, zal de tijd leren, maar de inzet en het talent van spelers zoals Gaaei geven Ajax alle kansen om de titel binnen te halen





Marktwaarde-analyse: PSV ruim 96 miljoen euro meer waard dan Ajax voor Eredivisie-topperVoetbalPrimeur analyseert de marktwaarden van Ajax en PSV voor hun laatste Eredivisie-ontmoeting van het seizoen. PSV is met 283,6 miljoen euro aanzienlijk meer waard dan Ajax (187,15 miljoen euro).

PSV ontvangt erehaag van Ajax ondanks rivaliteitVoorafgaand aan de wedstrijd tussen Ajax en PSV zal PSV een erehaag krijgen van de thuisploeg als blijk van respect. Trainer García van Ajax prijst PSV voor hun recente successen en verwacht een sterke tegenstander, ondanks dat PSV al kampioen is. Er zijn afwezigheden bij Ajax door blessures en schorsingen.

Ajax ontvangt PSV in cruciale wedstrijdAanstaande zaterdag treffen Ajax en PSV elkaar in een wedstrijd met verschillende belangen. PSV is al kampioen, terwijl Ajax nog strijdt om Europees voetbal. Beide trainers verwachten een felle wedstrijd en Ajax zal PSV eren met een erehaag.

Gaaei brengt Ajax na rampstart weer naast PSV • Comeback Excelsior in GroningenIn dit liveblog volgen we alle zaterdagduels in de eredivisie.

Gaaei schittert tegen PSV, Vink lovend: 'Je kan niet niet van hem houden'Analist Marciano Vink prijst Anton Gaaei na zijn doelpunt tegen PSV. Daarnaast bespreking van de situatie rond Vitesse en de transfermarkt.

