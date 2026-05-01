Ajax-PSV: Wanneer wonnen de Amsterdammers voor het laatst thuis van de Eindhovenaren?

VoetbalPrimeur duikt in de geschiedenis om te achterhalen wanneer Ajax voor het laatst in eigen huis wist te winnen van PSV, ondanks dat PSV al kampioen is. De wedstrijd belooft spanning en spektakel.

De aanstaande confrontatie tussen Ajax en PSV , gepland voor zaterdagavond, brengt een golf van nostalgie en verwachting teweeg bij voetbalfans door heel Nederland. VoetbalPrimeur heeft zich verdiept in de recente historie van deze klassieker om te achterhalen wanneer Ajax voor het laatst in het vertrouwde decor van de Johan Cruijff ArenA de punten wist te bemachtigen tegen de Eindhovense ploeg.

Hoewel PSV reeds verzekerd is van het landskampioenschap, blijft de wedstrijd tussen deze twee grootmachten altijd een hoogtepunt op de voetbalagenda, belovend spektakel en intense rivaliteit. De afgelopen jaren heeft Ajax moeite gehad om consistent te presteren tegen PSV, wat de spanning rondom deze editie nog verder vergroot. Om de laatste thuisoverwinning op de rivalen te vinden, moeten we terugreizen naar de periode onder leiding van Francesco Farioli.

Op 2 november 2024 schreven de Ajax-spelers geschiedenis door met een 3-2 overwinning de drie punten in Amsterdam te houden. Deze memorabele wedstrijd zag Davy Klaassen, Kian Fitz-Jim en Mika Godts elk een cruciale goal scoren, waarbij ze tweemaal een achterstand wisten om te buigen naar een voorsprong. De overwinning was een teken van veerkracht en vastberadenheid van de Amsterdammers. Het seizoen 2024/25 was over het algemeen een succesvol jaar voor Ajax in de derby's.

Naast de overwinning op PSV, wisten ze ook tweemaal Feyenoord te verslaan, wat hun dominantie in de Nederlandse voetbalwereld benadrukte. De uitwedstrijd in het Philips Stadion eindigde in een overtuigende 0-2 overwinning, waarmee Ajax liet zien dat ze ook op vreemd terrein tot grote prestaties in staat waren. Echter, dit huidige seizoen verliep minder voorspoedig in de onderlinge duels. De eerste Eredivisie-ontmoeting met PSV, in september van het afgelopen jaar, eindigde in een teleurstellende 2-2 gelijkspel.

Onder de leiding van toenmalig trainer John Heitinga gaf Ajax een voorsprong uit handen, wat resulteerde in het verlies van twee kostbare punten. De recente resultaten tonen aan dat de wedstrijden tussen Ajax en PSV vaak onvoorspelbaar zijn en tot het uiterste worden beslecht. Voor de supporters van Ajax zal het ongetwijfeld een vreemd gezicht zijn om kampioensschalen te zien in de Johan Cruijff ArenA, aangezien het al een aantal jaren geleden is dat Ajax zelf de landstitel veroverde.

Deze realiteit voegt een extra laag van motivatie toe aan de wedstrijd, aangezien Ajax de kans krijgt om te laten zien dat ze weer op de weg terug zijn naar de top van het Nederlandse voetbal. De druk op de spelers zal hoog zijn, maar de steun van de twaalfde man kan een cruciale rol spelen in het behalen van een positief resultaat.

De wedstrijd belooft een intense strijd te worden, waarbij beide teams alles zullen geven om de overwinning te behalen. De tactische keuzes van de trainers, de individuele prestaties van de spelers en de sfeer in het stadion zullen allemaal een belangrijke rol spelen in de uitkomst van de wedstrijd. Het is een wedstrijd die de geschiedenisboeken in kan gaan en die de fans nog lang zal bijblijven. De verwachtingen zijn hooggespannen en de spanning is voelbaar.

Het is een klassieker die niemand wil missen. De wedstrijd is meer dan alleen een voetbalwedstrijd; het is een strijd om prestige, eer en de liefde van de fans. Het is een wedstrijd die de ware aard van het Nederlandse voetbal laat zien





