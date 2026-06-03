Ajax presenteert Míchel als nieuwe hoofdtrainer: 'Nieuw hoofdstuk, nieuw begin'

De Spaanse trainer Míchel maakt zijn entree bij Ajax na een成功 periode bij Girona, hoewel met gemengde resultaten. Hij kijkt uit naar de uitdaging en deelt zijn visie via clubkanalen en sociale media.

De splinternieuwe hoofdtrainer van Ajax , Míchel , heeft zich opnieuw uitgesproken. Na een interview op de clubkanalen van de Amsterdammers deelde hij ook via sociale media zijn enthousiasme over de nieuwe uitdaging.

Op dinsdag 2 juni ontving Ajax deSpanjaard Míchel officieel als nieuwe hoofdtrainer voor het komende seizoen. In een gesprek met de clubkanalen liet de vijftigjarige trainer zijn vooruitstrevende houding zien. Hij tekende een contract tot medio 2028. Míchel deelt op X eenISON met de woorden 'Nieuw hoofdstuk, nieuw begin.

Ik kijk ernaar uit om te beginnen', in het Engels en het Spaans, vergezeld van foto's van zijn eerste werkdag in Amsterdam. Op een foto is hij te zien met portretten van Johan Cruijff en Rinus Michels, terwijl een andere foto hem toont terwijl hij Daley Blank aanikt. Met Blank had hij eerder samengewerkt bij Girona. Vanaf juli 2021 tot juni 2026 stond Míchel aan het roer van Girona.

Het afgelopen seizoen degradeerde hij met de club naar La Liga 2, nadat hij eerder Champions League-voetbel had gespeeld. Zijn ervaring in Spanje omvat ook periodes bij Huesca en Rayo Vallecano, waar hij als speler 336 keer optrad. Zijn achtergrond en recente prestaties maken hem tot een opmerkelijke keuze voor Ajax, die hoopvol op zijn visie en leiderschap kijkt om de club naar nieuwe successen te voeren in zowel nationale als internationale competities





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Ajax Míchel Hoofdtrainer Girona Contract

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