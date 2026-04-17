Ajax overweegt uitwijken stadion voor play-offs vanwege Harry Styles concerten

Ajax moet mogelijk uitwijken naar een ander stadion voor de thuiswedstrijden van de play-offs voor Europees voetbal vanwege een reeks concerten van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. De club heeft al contact gelegd met Eredivisie-clubs, waaronder Heracles Almelo, maar stuit op praktische en veiligheidsbezwaren.

Mocht Ajax de strijd om Europees voetbal via de play-offs moeten aangaan, dan staat de club mogelijk voor een uitdaging wat betreft het spelen van thuiswedstrijden. Een reeks concerten van de wereldberoemde artiest Harry Styles in de Johan Cruijff Arena, die liefst tien optredens zal verzorgen, gooit roet in het eten. De arena is gedurende die periode niet beschikbaar voor voetbalwedstrijden, waardoor Ajax genoodzaakt is om uit te wijken naar een alternatief stadion.

Om op dit scenario voorbereid te zijn, heeft de club reeds contact gelegd met verschillende Eredivisie-clubs. De Amsterdammers willen niet vooruitlopen op de eventuele deelname aan de play-offs en de noodzaak van een ander stadion. Een woordvoerder gaf aan hierover op dit moment geen mededelingen te willen doen. De play-offs worden gespeeld door de nummers vijf tot en met acht van de Eredivisie, met als inzet een ticket voor de voorronde van de Conference League. Ajax, dat momenteel op de vijfde plaats staat, zou dan samen met de nummers zes, zeven en acht om dit Europese ticket strijden. Een van de clubs die door Ajax is benaderd, is Heracles Almelo. Richard Korteland, de burgemeester van Almelo, heeft dit nieuws bevestigd. Hij gaf aan dat het verzoek van Ajax aan de directie van Heracles is voorgelegd en dat hijzelf om advies is gevraagd. Korteland stond aanvankelijk welwillend tegenover het idee om Ajax te verwelkomen, maar stuitte op diverse praktische en veiligheidsaspecten. Hij noemde als voorbeeld de mogelijke confrontatie tussen Ajax en rivaal FC Twente in de play-offs, wat de veiligheidssituatie aanzienlijk zou compliceren. Daarnaast uitte hij zorgen over de bereikbaarheid van het stadion in Almelo voor Amsterdamse supporters, die vermoedelijk niet per fiets zouden komen zoals lokale fans dat doen. De capaciteit van het stadion, ruim 12.000 plaatsen, is weliswaar prima, maar de infrastructuur rondom het stadion is niet ingericht op een grote toestroom van uitspelende fans per auto. Naar aanleiding van deze overwegingen heeft Heracles Ajax laten weten dat het een lastig verhaal wordt en dat een positief advies van de hulpdiensten niet te verwachten is. De burgemeester gaf aan niet zomaar te willen afwijken van het advies van deze diensten. Dit soort uitdagingen is niet onbekend in de voetbalwereld. Robert Eenhoorn, voormalig algemeen directeur van AZ, herinnert zich de situatie in 2019 toen AZ na een dakinstorting tijdelijk uitweek naar ADO Den Haag. Eenhoorn verwacht dat Ajax uiteindelijk wel een oplossing zal vinden bij een andere Eredivisie-club. Hij benadrukt dat, hoewel voetbalclubs soms terughoudend zijn in het tonen van solidariteit, er bij grote nood altijd bereidheid is om te helpen. Bovendien kunnen clubs die Ajax huisvesten, extra inkomsten genereren uit de verhuur van hun stadion, wat een belangrijke factor kan zijn bij de besluitvorming





