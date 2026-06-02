Ajax op weg naar transfer van Dani Ceballos van Real Madrid

Ajax staat op het punt zich te versterken met de 29-jarige Spaanse middenvelder Dani Ceballos van Real Madrid. Volgens transferjournalist Matteo Moretto zal de deal voor ongeveer zes miljoen euro rond zijn. Ceballos, dertienvoudig international, raakte bij Real Madrid in de ongenade na een ruzie met de trainer en komt bij Ajax onder landgenoot Míchel spele. Mogelijk moet hij salaris inleveren. Dit is de eerste serieuze aanwinst van technisch directeur Jordi Cruijff.

Ajax staat op het punt zich te versterken met de Spaanse middenvelder Dani Ceballos van Real Madrid . Volgens de betrouwbare transferjournalist Matteo Moretto zal de 29-jarige voor ongeveer zes miljoen euro naar Amsterdam gaan.

Technisch directeur Jordi Cruijff heeft Ceballos hoog op zijn wensenlijstje staan en lijkt met deze aanwinst zijn eerste serieuze versterking naar de club te halen. De onderhandelingen met Real Madrid zouden volgens Moretto voorspoedig verlopen. Ceballos, dertienvoudig international van Spanje, stond ook op het radarblik van Real Betis, maar Ajax lijkt de race om zijn hand te winnen. Bij Real Madrid is hij de laatste maanden in een zijspoor geraakt.

Na een ruzie met toenmalig interim-trainer Álvaro Arbeloa vorige maand werd hij uit de selectie geplaatst en speelde hij geen enkele minuut meer. Zijn contract loopt nog tot 2025. In Amsterdam zou Ceballos onder trainer Míchel gaan spelen, een landgenoot. Mogelijk moet hij een salarisverlaging accepteren om bij Ajax aan de slag te kunnen.

De exacte wedstrijdvoorwaarden en een eventuele contractduur zijn vooralsnog niet bekend. Deze transfer zou een belangrijke versterking kunnen betekenen voor de Ajax-middenveld, dat behoefte heeft aan ervaring en kwaliteit. Ceballos heeft meer dan 214 wedstrijden voor Real Madrid gespeeld en beschikt over veel technische vaardigheden en passpel. Zijn ervaring in de Champions League en het Spaanse voetbal zou voor Ajax een meerwaarde kunnen zijn in zowel de competitie als Europese ondernemingen.

Voor Real Madrid is hij niet langer een basisspeler en lijkt een verkoop economisch verstandig. Voor Ajax is dit een potentiële gunstige transactie, mits het salaris binnen de begroting past. Deze ontwikkelingen zijn de afgelopen uren hard gekomen via verschillende Italiaanse en Spaanse media. De officiële bevestiging van beide clubs is nog moet volgen, maar het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat Ceballos zijn medische keuring ondergaat in Amsterdam.

Zijn komst past in de bredere strategie van Ajax om ervaren spelers met een goede marktwaarde aan te trekken, die direct kunnen bijdragen aan de sportieve ambities van de club. Het is nog onduidelijk welke shirtnummer Ceballos zou krijgen en wanneer hij zich voor het eerst bij zijn nieuwe teamgenoten zou voegen. Voor de aanhangers van Ajax is dit een teken van ambitie en een versterking voor het middenveld, dat de afgelopen seizoenen soms tekortschoot in creativiteit en balbezit.

Ceballos is bekend om zijn werk ethic en zijn vermogen om het spel te lezen, wat een uitdaging zal zijn voor de concurrentie om een basisplek. Met deze mogelijke transfer zet Ajax een vlag op het groene gras in de transferperiode en toont aan dat de club nog steeds aantrekkelijk is voor spelers uit topclubs. De komst van Ceballos zou ook de verkoop van andere middenvelders kunnen beïnvloeden, zoals Kenneth Taylor of Edson Álvarez, maar dat is vooralsnog speculatie.

De komende dagen zullen duidelijk of deze deal daadwerkelijk tot stand komt en onder welke voorwaarden. Ajax zoekt actief naar versterkingen om het verschil te maken in de Eredivisie en om een goede start te maken in de Europese competities. Een ervaren middenvelder als Ceballos past daarbij. Zijn ervaring in het Spaanse voetbal, waar het tempo en technische niveau hoog zijn, kan van pas komen in de KNVB-beker en de.play-offs van de Champions League.

De fans mogen zich voorbereiden op een nieuwe naam in het middenveld, een speler die zowel defensief solide is als aanvallend bijdraagt. De exacte transfersom van zes miljoen euro is relatief laag voor een speler van zijn kaliber, wat wijst op de eenzijds spanning bij Real Madrid om hem los te worden en aan de andere kant de onderhandelingspositie van Ajax





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ajax Dani Ceballos Real Madrid Transfer Jordi Cruijff Matteo Moretto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Via een tussenstap kan Slot best bij Ajax uitkomen, hij is typische Ajax-trainer'Jordi Cruijff doet er goed aan om in ieder geval een poging te wagen voor Arne Slot. Dat stelt Algemeen Dagblad-verslaggever Maarten Wijffels, die de net ontslagen Liverpool-manager wel een 'typische Ajax-trainer' vindt.

Read more »

Denzel Dumfries op verlanglijstje van Real MadridReal Madrid zou interesse hebben in Denzel Dumfries en zou zelfs al een poging hebben gedaan om hem aan te trekken. De Nederlander staat nog tot medio 2028 vast bij Internazionale.

Read more »

Riquelme wil Raúl als sportief directeur en Rodri naar Real Madrid halenPresidentskandidaat Riquelme kondigt aan dat hij bij winst Raúl González als sportief directeur aanstelt en Rodri van Manchester City wil transfereren.

Read more »

'Inter geeft gas op transfermarkt na interesse Real Madrid in Dumfries'Internazionale houdt serieus rekening met een vertrek van Denzel Dumfries. Volgens meerdere Italiaanse media, waaronder La Gazzetta dello Sport, heeft Real Madrid zich gemeld voor de Oranje-international. Om uiteindelijk niet met lege handen te staan deed Inter een bod op Marco Palestra van Atalanta.

Read more »