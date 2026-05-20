Ajax-oefenmeester kijkt naar Conference League-mogelijkheid tegen Groningen

Voor de Conference League moet Ajax tegen FC Groningen winnen als er Europees voetbal wordt gespeeld. De trainer laat optekenen dat de motivatie aanwezig is, maar nog geen enkele optie zal benoemen.

Oscar García denkt dat Ajax mogelijk één van de favorieten is voor de Conference League indien de Amsterdammers zich plaatsen voor het Europese clubtoernooi. Dat vertelt de oefenmeester op de persconferentie in aanloop naar het play-offduel met FC Groningen.

Hij stelt dat de motivatie aanwezig is bij de spelers van Ajax om plaatsing voor de Conference League veilig te stellen. Desgevraagd wil García niet ingaan op de gevolgen van Ajax als ze Europees voetbal mislopen.

'We hebben de kans om dit niet te laten gebeuren. We moeten knokken tot het einde', reageert de trainer.

'Ik zei ook tegen de spelers dat ze de kans krijgen om volgend seizoen te spelen in een Europese competitie, waarin ze mogelijk de favoriet is. Je bent als Ajax in de Conference League immers dichter bij een Europese titel dan in de Champions League. ', legt García uit





