Ajax nadert akkoord met Real Madrid over Dani Ceballos

Ajax staat op het punt om middenvelder Dani Ceballos over te nemen van Real Madrid voor zes miljoen euro, meldt Marca. De 29-jarige Spanjaard moet de selectie van trainer Míchel versterken.

Ajax is heel dicht bij de komst van Dani Ceballos . De Amsterdammers naderen een akkoord met Real Madrid over de transfer van de 29-jarige spelmaker, meldt transferexpert Matteo Moretto van Marca.

Ajax werd vorige maand plots in verband gebracht met Ceballos, die op een zijspoor is beland bij Real Madrid. De komst van de dertienvoudig international van La Roja leek evenwel een lastig verhaal te worden. Niet alleen vanwege zijn salaris, maar ook door de interesse van bijvoorbeeld zijn oude liefde Real Betis. Volgens Moretto stevent technisch directeur Jordi Cruijff nu echter af op een enorme transferstunt.

'Ajax staat op het punt Dani Ceballos te contracteren', schrijft de transferverslaggever dinsdagavond laat op X. De onderhandelingen met Real Madrid zouden de goede kant op gaan. De Amsterdammers moeten zo'n zes miljoen euro betalen. Ceballos speelde in de jeugd van Real Betis, waar hij zijn doorbraak beleefde. De middenvelder groeide uit tot publiekslieveling in Sevilla en verdiende een transfer naar Real Madrid.

Op een uitstapje naar Arsenal na speelt hij sinds 2017 voor de Koninklijke. Zijn rol in het Estadio Santiago Bernabéu is echter al enige tijd uitgespeeld. Dit seizoen speelde hij zestien duels in La Liga, waarvan vier in de basis. Vorige zomer stond Ceballos al op het punt om over te stappen naar Olympique Marseille.

Daar zag hij op het laatste moment vanaf. Ajax lijkt nu wel beet te hebben bij de spelmaker, die in de Johan Cruijff Arena onder landgenoot Míchel moet gaan spelen. Ajax heeft dringend behoefte aan versterking op het middenveld. Na het vertrek van Edson Álvarez en de blessure van Sivert Mannsverk is de spoeling dun.

Trainer Míchel, die zelf Spanjaard is, ziet in Ceballos de ideale speler om de creativiteit in het centrum te vergroten. Ceballos staat bekend om zijn technische vaardigheden, passing en loopvermogen. Hij kan zowel als controlerende als aanvallende middenvelder uit de voeten. Bij Real Madrid heeft hij echter nooit echt een vaste basisplaats kunnen veroveren, mede door de enorme concurrentie.

Een huurperiode bij Arsenal in het seizoen 2019-2020 leverde wisselende resultaten op, maar hij toonde daar wel zijn klasse in bepaalde wedstrijden. In Spanje werd hij in 2019 Europees kampioen onder 21, waar hij samen met spelers als Dani Olmo en Fabián Ruiz schitterde. Die ervaring kan hij nu overbrengen naar Amsterdam. De transfer zou een signaal zijn dat Ajax weer serieus mee wil doen in de top.

De club heeft de afgelopen seizoenen moeite gehad om het niveau van de Champions League te halen, maar met een speler van het kaliber Ceballos kan dat veranderen. De onderhandelingen met Real Madrid lijken in een beslissende fase te zijn beland. De Spaanse topclub wil Ceballos graag verkopen om het salarisbudget te verlichten en ruimte te maken voor nieuwe aanwinsten.

De vraagprijs van zes miljoen euro is relatief laag voor een international met zijn ervaring, maar dat heeft te maken met zijn contract dat nog twee jaar loopt en zijn beperkte speeltijd. Ajax hoopt de deal snel af te ronden, zodat Ceballos nog voor de start van de voorbereiding kan aansluiten. De speler zelf zou ook graag naar Amsterdam willen komen, omdat hij onder Míchel een belangrijke rol kan krijgen.

De komst van Ceballos zou een enorme impuls geven aan de selectie en de fans van Ajax mogen zich verheugen op een technisch begaafde middenvelder die het verschil kan maken in de Eredivisie en eventueel Europees voetbal. Als de transfer doorgaat, is dat een van de grootste verrassingen van de zomerse transferperiode in Nederland





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