Ajax nadert akkoord met Real Madrid over Ceballos, persoonlijk gesprek met Míchel geeft doorslag

Ajax is dicht bij de komst van Dani Ceballos. De Spaanse middenvelder heeft gesproken met trainer Míchel en lijkt overtuigd van een overstap naar Amsterdam. Real Madrid en Ajax zijn het nagenoeg eens over een transfersom van bijna tien miljoen euro.

Ajax lijkt op het punt te staan een grote slag te slaan op de transfermarkt. De Amsterdamse club is in vergevorderde onderhandelingen met Real Madrid en Dani Ceballos , de 29-jarige Spaanse middenvelder.

Volgens verschillende bronnen, waaronder de Spaanse sportkrant Diario AS en transferexpert Matteo Moretto, hebben Ajax en Real Madrid een akkoord bereikt over een transferbedrag van bijna tien miljoen euro. Eerder werd nog gesproken over zes miljoen, maar de uiteindelijke prijs ligt hoger. Ceballos, die dertien keer uitkwam voor het Spaanse nationale elftal, lijkt overtuigd door trainer Míchel, die hem in een persoonlijk gesprek liet weten dat hij een cruciale rol zal krijgen in het team.

De middenvelder hoopt onder leiding van de voormalige Girona-trainer zijn beste vorm terug te vinden, nadat hij bij Real Madrid vaak op de bank zat. De transfer is echter nog niet helemaal rond, omdat er concurrentie is van Real Betis, de club waar Ceballos eerder speelde. Lokale media in Sevilla melden echter dat Betis niet van plan is om terug te keren voor de speler, omdat ze al voldoende vergelijkbare middenvelders hebben.

Daardoor lijkt de weg vrij voor Ajax om de Spaanse international aan te trekken. Ceballos zelf heeft al gesproken met Míchel en is enthousiast over het project in Amsterdam. Het salaris was eerder een struikelblok, maar ook dat lijkt nu te zijn opgelost. De komst van Ceballos zou een enorme impuls zijn voor de Amsterdamse club, die na een moeizaam seizoen weer wil opbouwen.

Met zijn ervaring op het hoogste niveau, onder andere bij Real Madrid, Arsenal en de Spaanse nationale ploeg, kan hij de nodige kwaliteit en creativiteit toevoegen aan het middenveld. Ajax-fans kijken reikhalzend uit naar de officiële bevestiging, die mogelijk snel kan volgen. De club heeft al vaker laten zien dat het in staat is om grote namen aan te trekken, en met Ceballos lijkt opnieuw een droomtransfer in de maak.

Het is nog even afwachten of er geen andere clubs tussenkomen, maar vooralsnog wijst alles erop dat Ajax de volgende bestemming wordt van de Spaanse spelmaker. De komende dagen zullen cruciaal zijn, maar de signalen zijn positief. Míchel heeft zijn stempel al gedrukt door persoonlijk met Ceballos te praten, en dat heeft de doorslag gegeven. Het is duidelijk dat de trainer hem graag wil hebben en dat de speler op zijn beurt graag naar Amsterdam komt.

De onderhandelingen tussen de clubs zijn in een eindstadium, en de verwachting is dat de transfer snel wordt afgerond. Ajax betaalt een aanzienlijk bedrag, maar dat is het risico waard gezien de kwaliteit van Ceballos. De middenvelder is technisch vaardig, heeft een uitstekend overzicht en kan zowel verdedigend als aanvallend bijdragen. Zijn komst zou het team direct versterken en de concurrentie binnen de selectie vergroten.

Ook voor de Eredivisie zou het een mooie aanwinst zijn, omdat het de competitie internationaal op de kaart zet. Kortom, alles lijkt erop dat Ajax er weer een ster bij krijgt. De komende dagen zal blijken of de transfer definitief wordt, maar de verwachtingen zijn hooggespannen. De fans dromen al van een team met Ceballos als spelmaker, en die droom lijkt werkelijkheid te worden





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