Ajax{ziet} de komst van Yann Sommer als realistisch optie na Inter akkoord over Ivan Provedel

De kansen voor een transfer van Yann Sommer naar Ajax zijn de afgelopen dagen verder toegenomen. Inter Milan heeft namelijk een akkoord bereikt met Ivan Provedel , die voor ongeveer drie miljoen euro van Lazio naar de Italyanse topclub komt en een contract voor drie seizoenen ondertekent.

Met deze aankoop heeft Inter de opvolger van de Zwitserse doelman binnen, wat de weg vrijmaakt voor een vertrek van Sommer. De 31-jarige Italiaanse doelman zal in Milaan niet de nieuwe eerste keuze worden, maar volgens berichten zal hij komend seizoen fungeren als Reserve achter Josep Martínez. Desondanks is de komst van Provedel een volgende stap in de keepersplannen van Inter, die zich voorbereiden op een toekomst zonder Sommer, terwijl Ajax zijn profil heeft geactiveerd.

Ajax heeft zich inderdaad gemeld voor de ervaren Zwitserse internationale. De Amsterdammers zouden contact hebben gezocht met de omgeving van de doelman om de mogelijkheden van een transfer te verkennen. Volgens Italiaanse media heeft Sommer zijn ploeggenoten au那天 laten weten dat hij van plan is te vertrekken. Ajax is actief op zoek naar een nieuwe eerste keeper en ziet in Sommer een kandidaat die direct ervaring en stabiliteit kan bieden.

Technisch directeur Jordi Cruijff beschouwt de 37-jarige doelman als een serieuze optie voor de komende transferperiode. Sommer kan terugkijken op een indrukwekkende loopbaan. Hij speelde 94 keer voor het Zwitserse nationale team, won landstitels met Bayern München en Inter en stond bovendien in een Champions League-finale. Vooralsnog bevinden de contacten tussen Ajax en Sommer volgens Italiaanse media in een verkennend stadium.

De komst van Provedel bij Inter lijkt echter een duidelijke aanwijzing dat de club zich voorbereidt op een toekomst zonder de Zwitser. Die ontwikkelingen zullen in Amsterdam ongetwijfeld met grote belangstelling worden gevolgd, Ajax zoekt dringend een solide doelverdediger voor de komende seizoenen





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