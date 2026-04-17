Ajax mogelijk uitwijk bij play-offs door Harry Styles-concerten; Heracles twijfelt

Ajax overweegt uit te wijken naar een ander stadion voor eventuele thuiswedstrijden in de play-offs voor Europees voetbal, wegens een reeks concerten van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. De club heeft navraag gedaan bij diverse Eredivisie-clubs, waaronder Heracles Almelo. De burgemeester van Almelo ziet echter bezwaren, met name op het gebied van veiligheid en logistiek.

Mocht Ajax dit seizoen genoegen moeten nemen met de play-offs voor Europees voetbal, dan zouden de Amsterdammers mogelijk moeten uitwijken naar een ander stadion. Dit scenario is aannemelijk vanwege een geplande reeks concerten van de wereldberoemde popster Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. De populaire artiest zal tien optredens verzorgen, wat de beschikbaarheid van het stadion voor voetbalwedstrijden aanzienlijk beperkt.

Om goed voorbereid te zijn op deze potentiële complicatie, heeft Ajax al proactief contact gelegd met diverse Eredivisie-clubs, met name Heracles Almelo, om de mogelijkheden voor een tijdelijke uitwijklocatie te verkennen. Op dit moment staat Ajax vijfde in de Eredivisie. Mocht deze positie aan het einde van het seizoen gehandhaafd blijven, dan zal de club samen met de nummers zes, zeven en acht van de competitie deelnemen aan de play-offs.

Deze nacompetitie biedt een kans op kwalificatie voor de voorronde van de Conference League. De thuiswedstrijden van Ajax tijdens deze play-offs zouden dan, als gevolg van de concerten van Harry Styles, niet in de Johan Cruijff Arena kunnen worden afgewerkt. Daarom is Ajax al bezig met het in kaart brengen van mogelijke alternatieve stadions. Dit is gebleken uit navraag door De Telegraaf.

Een woordvoerder van Ajax verklaarde dat de club niet vooruit wil lopen op de uitkomst van de play-offs en de eventuele huur van een ander stadion. Ze laten zich hier op dit moment niet over uit. Eén van de benaderde clubs is Heracles Almelo, een club waar Ajax onlangs nog met 3-0 van won.

Richard Korteland, de burgemeester van Almelo, bevestigde de contacten. Hij gaf aan dat er inderdaad een verzoek van Ajax is ingediend bij de directie van Heracles, en dat zij hem vervolgens hebben geraadpleegd met de vraag of hij hier steun aan zou verlenen. Korteland stond in eerste instantie welwillend tegenover het idee om Ajax te verwelkomen in Almelo. Hij benadrukte echter dat de beslissing afhankelijk is van een evenementenvergunning en de daaruit voortvloeiende adviezen.

Er ontstonden echter enkele knelpunten. Een belangrijk punt van zorg was de potentiële clash wanneer Ajax in de play-offs tegen rivaal FC Twente zou moeten spelen. Dit zou een significant ander veiligheidsbeeld met zich meebrengen. Daarnaast merkte Korteland op dat het stadion van Heracles, met een capaciteit van ruim 12.000 toeschouwers, voornamelijk is ingericht op bezoekers die met de fiets komen, aangezien het stadion relatief dicht bij het centrum van Almelo ligt. De vraag of Amsterdammers ook met de fiets naar Almelo zouden kunnen komen, werd door hem als minder realistisch ingeschat.

Heracles heeft Ajax laten weten dat het een lastig verhaal wordt. Korteland gaf aan dat hij de club had geadviseerd dat een positief advies van de hulpdiensten waarschijnlijk niet zal komen. Zijn beleid is om niet zomaar af te wijken van de adviezen van zijn adviseurs.

De problematiek die hiermee gemoeid is, is niet onbekend voor Robert Eenhoorn. Hij was algemeen directeur van AZ in 2019, toen een deel van het stadiondak instortte en AZ tijdelijk moest uitwijken naar ADO Den Haag. Eenhoorn verwacht echter dat Ajax uiteindelijk wel een oplossing zal vinden bij een Eredivisie-collega. Hij stelt dat hoewel solidariteit soms ver te zoeken is tussen voetbalclubs, er in noodsituaties altijd wel bereidheid is om te helpen. Bovendien, zo voegt hij toe, kunnen clubs extra huurinkomsten goed gebruiken, wat ook een belangrijke factor is.

Dit illustreert de complexe logistieke en organisatorische uitdagingen waar voetbalclubs mee te maken krijgen, vooral wanneer hun stadions voor andere evenementen worden ingezet. De impact van grote concerten op de planning van voetbalcompetities is een terugkerend vraagstuk dat de flexibiliteit en vooruitziendheid van clubs op de proef stelt. De situatie van Ajax benadrukt de noodzaak van een duidelijke afstemming tussen sportevenementen en andere publieke manifestaties om conflicten te voorkomen en de continuïteit van beide te waarborgen.

De zoektocht naar een alternatief stadion tijdens de play-offs, mocht dat nodig zijn, laat zien hoe afhankelijk clubs zijn van hun infrastructuur en hoe onverwachte gebeurtenissen significante aanpassingen kunnen vereisen. De bereidheid van andere clubs om te helpen, hoewel niet altijd gegarandeerd, biedt wel een sprankje hoop en benadrukt het belang van het sportieve gemeenschapsgevoel, zelfs in een competitieve omgeving.

De reactie van de burgemeester van Almelo, met zijn praktische bezwaren rondom veiligheid en logistiek, toont de complexiteit van het beoordelen van dergelijke verzoeken. Het vergt een zorgvuldige afweging van verschillende belangen, van publieke veiligheid tot lokale impact en de wensen van de betrokken sportorganisatie. De finale beslissing zal uiteindelijk afhangen van de adviezen van de hulpdiensten en de lokale autoriteiten, waarbij de belangen van de gemeente Almelo en haar inwoners voorop staan.

De zoektocht van Ajax naar een tijdelijk onderkomen onderstreept de spanning tussen commerciële belangen, sportieve ambities en de praktische realiteit van stadionbeheer.





