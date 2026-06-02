Ajax lijkt Míchel aan te stellen als nieuwe trainer

Ajax lijkt spoedig Míchel aan te stellen als nieuwe trainer. De Spanjaard zou in Amsterdam een tweejarig contract tekenen.

Ajax lijkt spoedig Míchel aan te stellen als nieuwe trainer. De Spanjaard zou in Amsterdam een tweejarig contract tekenen. De club wil nog niet op dit nieuws reageren.

Míchel wordt de opvolger van Óscar García, die in de slotfase van afgelopen seizoen als interim-trainer fungeerde. Hij nam weer het stokje over van Fred Grim, die weer interim-trainer was na het ontslag van John Heitinga. Míchel wordt al langer in verband gebracht met Ajax. Vorige week werd bekend dat de 50-jarige oefenmeester vertrekt bij Girona, waar hij sinds 2021 onder contract stond.

Met de Catalaanse club promoveerde Míchel, waarna er in 2023/24 een knappe derde plaats in La Liga volgde. Dat leidde tot deelname aan de Champions League. In de afgelopen seizoenen ging het een stuk moeizamer en vorige maand degradeerde Míchel met Girona uit La Liga. Voor zijn tijd bij Girona stond Míchel aan het roer bij de Spaanse clubs Rayo Vallecano en Huesca.

Ook met hen wist de oefenmeester te promoveren naar het hoogste niveau in Spanje. Míchel zou nu de taak op zich nemen om Ajax terug naar de top te loodsen. Hij moet echter eerst een contract getekend hebben. Over de details van de overeenkomst tussen Ajax en Míchel is nog niets bekend.

Het is wel duidelijk dat Míchel een grote uitdaging voor zich heeft liggen. Ajax heeft de afgelopen jaren een teleurstellende prestatie geleverd. De club eindigde op een teleurstellende zesde plaats in de Eredivisie. Een prestatie die niet bevalt van de Ajax-fans.

De club hoopt dat Míchel de juiste man is om de club terug naar de top te loodsen. Het is echter nog te vroeg om te zeggen of Míchel de juiste keuze is voor Ajax. De club zal eerst moeten zien of Míchel in staat is om de club terug naar de top te loodsen.

Het is een grote uitdaging voor Míchel en hij zal moeten zien of hij de juiste man is om Ajax terug naar de top te loodsen





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