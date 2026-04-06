Ajax lijdt pijnlijke nederlaag tegen FC Twente, Champions League-droom in gevaar

Ajax heeft een cruciale wedstrijd tegen FC Twente verloren, waardoor de kansen op Champions League-voetbal in het gedrang komen. Een teleurstellende prestatie leidde tot een 1-2 nederlaag, met gevolgen voor de ranglijst en de sfeer rond de club. De fans uiten hun frustratie.

Ajax heeft een zware nederlaag geleden in de cruciale strijd om een Champions League -ticket. De ploeg van coach Oscar García zag zaterdag de winst aan FC Twente, waardoor de Tukkers de Amsterdammers nu voorbijstreven in de Eredivisie . Ajax moest het doen zonder de geblesseerde Takehiro Tomiyasu en Davy Klaassen, wat kansen bood aan Anton Gaaei en Oliver Edvardsen om de rechterflank te bemannen.

Onder de aandachtige blik van Erik ten Hag, toonde FC Twente zich in de beginfase de dominante partij. Dit resulteerde na achttien minuten in de 0-1, toen Mats Rots een indrukwekkende solo uitvoerde en de bal uiteindelijk bij Ramiz Zerrouki belandde, die koelbloedig afmaakte. Aan de andere kant liet Ajax lang op zich wachten met een goed uitgespeelde aanval. Na een moeizame eerste helft kwam de gelijkmaker uit de lucht vallen. Steven Berghuis bediende Mika Godts met een elegante steekpass, waarna Wout Weghorst de voorzet vakkundig binnenschoot. Voor de spits was dit zijn eerste competitiedoelpunt sinds eind oktober, eveneens tegen FC Twente, mogelijk zijn toekomstige werkgever. Ajax leefde na de gelijkmaker enigszins op en Mika Godts liet zich gelden, maar wist Twente niet echt in de problemen te brengen. In de tweede helft kreeg FC Twente al snel een uitgelezen kans op de 1-2, maar na balverlies van Josip Sutalo wisten Sam Lammers en Daan Rots niet te profiteren door goed verdedigend werk van Youri Baas en Lucas Rosa. FC Twente bleef gevaarlijker, maar na een fraaie combinatie met invaller Oscar Gloukh schoot Berghuis net naast. Vervolgens besloot García de aanvoerdersband én de duidelijk teleurgestelde Weghorst te wisselen, waardoor Maher Carrizo en Don-Angelo Konadu het veld betraden. Het jonge Ajax-team kreeg twaalf minuten voor tijd de genadeklap. Bart van Rooij profiteerde van het voorbereidende werk van Lammers en rondde het koelbloedig af. Door deze verdiende overwinning passeert Twente Ajax op de ranglijst. De Amsterdammers zakken naar de vijfde plaats, wat aan het einde van het seizoen deelname aan de play-offs voor een Conference League-ticket zou betekenen. Er is tevens een uitbarsting van onvrede en teleurstelling onder de fans, met kritiek op de prestaties en de supportersgroep, en pleidooien voor drastische maatregelen van de clubleiding. De overwinning van Twente wordt uitbundig gevierd, met lof voor de prestaties en een sneer naar de commentatoren. Tevens zijn er positieve vibes rondom het kampioenschap van PSV, met vooruitzichten op een feest in Eindhoven





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ajax FC Twente Eredivisie Champions League Voetbal

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »