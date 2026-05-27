Ajax legt zestienjarig talent Joshua Bastien langdurig vast

Ajax heeft het zestienjarige verdedigende talent Joshua Bastien overgenomen van Sparta Rotterdam en een profcontract gegeven tot medio 2029. Directeur Voetbal Marijn Beuker prijst zijn aanvallende kwaliteiten en potentie.

Ajax heeft het zestienjarige talent Joshua Bastien definitief aan zich verbonden. De verdediger verruilde in de zomer van 2025 de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam voor die van de Amsterdammers en ligt nu tot medio 2029 vast in de hoofdstad.

Directeur Voetbal Marijn Beuker verklaart de keuze van Ajax. Bastien heeft zijn handtekening gezet onder zijn eerste profcontract ooit. Die verbindt hem tot medio 2029 aan Ajax, de club waar hij sinds vorige zomer onderdeel van maakt. Dit seizoen speelde Bastien zijn wedstrijden grotendeels voor de O17 van de Amsterdammers.

Bij Ajax zijn ze dolblij met het contractnieuws rondom het zestienjarige talent. Joshua is een aanvallende back die zeer vaardig is aan de bal. Hij is vanuit zijn positie in staat om openingen in het aanvalsspel te creëren en teamgenoten in kansrijke posities te brengen, verklaart Beuker. Na zijn komst bij Ajax heeft hij zich goed ontwikkeld en laten zien dat hij over veel potentie beschikt.

Wij hebben er vertrouwen in dat hij deze lijn in de komende jaren gaat voortzetten en kijken uit naar zijn toekomst bij Ajax, besluit de Directeur Voetbal. Bastien, geboren in 2009, begon zijn jeugdloopbaan bij de lokale club SV Houten voordat hij de overstap maakte naar Sparta Rotterdam. Daar doorliep hij de gehele opleiding en viel hij op door zijn snelheid, techniek en inzicht. Scouts van Ajax volgden hem al geruime tijd en waren onder de indruk van zijn progressie.

De overgang naar Ajax werd in de zomer van 2025 afgerond, waarna Bastien zich direct aansloot bij de O17. In dat team speelde hij een sleutelrol als rechtsback, met regelmatige uitstapjes naar het middenveld vanwege zijn balvaardigheid. Zijn prestaties bleven niet onopgemerkt: hij trainde enkele malen mee met Jong Ajax en wordt nu gezien als een van de grootste talenten van de club. De ontwikkeling van Bastien is indrukwekkend geweest.

Waar hij bij Sparta al gold als een van de betere spelers in zijn leeftijdscategorie, heeft hij bij Ajax nog een stap gezet. Zijn verdedigende kwaliteiten zijn verbeterd onder leiding van de trainers, maar zijn aanvallende impulsen blijven zijn grootste wapen. Hij is niet bang om duels aan te gaan en combineert dat met een uitstekende passing. De clubleiding is ervan overtuigd dat hij binnen enkele jaren kan doorstromen naar het eerste elftal.

Het contract tot 2029 geeft beide partijen de rust om dit traject rustig te doorlopen. Ajax hoopt dat Bastien het voorbeeld kan volgen van andere jeugdexponenten die de overstap naar de A-selectie maakten. De komende jaren zal hij worden klaargestoomd voor het hoogste niveau, waarbij de focus ligt op fysieke ontwikkeling en tactisch inzicht. Supporters van Ajax kunnen zich verheugen op een veelbelovende speler die de komende jaren hopelijk uitgroeit tot een vaste waarde in de Johan Cruijff Arena





