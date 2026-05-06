Ajax laat koopoptie van Maximilian Ibrahimovic liggen: terugkeer naar AC Milan

Ajax heeft besloten om de koopoptie van Maximilian Ibrahimovic niet te lichten, waardoor de Zweedse vleugelaanvaller terugkeert naar AC Milan. De speler kon niet indruk maken tijdens zijn tijd in Amsterdam en liep een langdurige blessure op.

Maximilian Ibrahimovic kwam met veel bombarie bij Ajax , maar zijn periode in Amsterdam komt spoedig tot een einde. De negentienjarige Zweed, die in januari op huurbasis overkwam van AC Milan, heeft niet kunnen indruk maken bij de Amsterdammers.

Ajax heeft besloten om de koopoptie van 3,5 miljoen euro niet te lichten, meldt VoetbalPrimeur. Ibrahimovic, de zoon van de legendarische Zlatan Ibrahimovic, liep na slechts vier invalbeurten in de Keuken Kampioen Divisie en een officieus debuut in Ajax 1 tijdens een oefenwedstrijd tegen FC Volendam een langdurige blessure op. In de beperkte speeltijd die hij kreeg, wist hij geen blijvende indruk achter te laten. Ook op de trainingen met Jong Ajax overtuigde hij niet.

Binnenkort keert Ibrahimovic terug naar AC Milan, waar hij graag wil blijven. De vleugelaanvaller heeft al interlands gespeeld voor vertegenwoordigende jeugdteams van Zweden, maar heeft ook de optie om voor de Bosnische nationale ploeg te kiezen. Ondanks de hoge verwachtingen bij zijn komst, kon Ibrahimovic niet voldoen aan de eisen van Ajax. Zijn tijd in Amsterdam wordt gezien als een mislukte avontuur, waarbij hij nooit de verwachte impact heeft gemaakt.

De club hoopt nu op een snelle terugkeer van de speler naar Italië, waar hij meer speeltijd en ontwikkelingsmogelijkheden kan krijgen. Voor Ajax is dit een teleurstelling, maar de club ziet dit als een leerproces en kijkt nu uit naar nieuwe talenten die wel kunnen voldoen aan de hoge standaarden van de club





