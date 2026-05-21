Ajax komt op voorsprong in play-offs tegen Groningen

Ajax neemt de leiding in de play-offs tegen FC Groningen, dankzij een doelpunt van Davy Klaassen. De wedstrijd wordt gespeeld in Volendam, omdat het Johan Cruijff Stadion bezet is door een concertreeks van Harry Styles.

Ajax komt op voorsprong, dankzij een doelpunt van Davy Klaassen . Mika Godts geeft een voorzet vanaf de rechterflank, waarop Klaassen de bal binnenkopt. Vooralsnog is er geen vuiltje aan de lucht voor Ajax , dat de bal veel op de helft van Groningen heeft.

Steven Berghuis heeft de eerste kans van de wedstrijd, maar zijn schot wordt afgewezen omdat hij buitenspel stond. Ajax-trainer Óscar García is dankbaar voor de gastvrijheid van FC Volendam en de support in het stadion. Hij ziet veel mensen met Ajax-shirts en voelt dat het voelt als thuis maar dan kleiner. Ajax speelt zijn thuisduels in de play-offs noodgedwongen in Volendam, omdat het eigen Johan Cruijff Stadion bezet is door een concertreeks van Harry Styles.

De opstelling van Ajax maakt slechts één noodgedwongen wijziging, Ko Itakura is niet fit genoeg en wordt vervangen door de 18-jarige Aaron Bouwman. Aparte situatie voor FC Groningen-0verdediger Janse, die vandaag speelt met FC Groningen tegen Ajax, de club waar hij onder contract staat. Voor Óscar García is het behalen van de Conference League met Ajax belangrijker dan zijn eigen loopbaan.

Hij zou ervoor tekenen om volgend seizoen geen trainer van Ajax meer te zijn, als de club dan wel Europees voetbal speelt





