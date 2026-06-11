Ajax jagt op Spaans talent Pablo García van Real Betis

Ajax toont concrete interesse in de negentienjarige Pablo García van Real Betis, die op zoek is naar meer speeltijd na een stagnatie in zijn ontwikkeling.

Ajax is momenteel serieus bezig met het verkennen van de mogelijkheden om Pablo García over te nemen van Real Betis . De negentienjarige Spaanse rechtsbuiten is een naam die steeds vaker valt in de transfergeruchten rondom de Amsterdamse club.

García, een product van de eigen jeugdopleiding van Betis, bevindt zich in een lastige positie. Hoewel hij aanvankelijk een stormachtige start maakte en snel zijn plek in het eerste elftal veroverde, is zijn progressie de laatste tijd gestagneerd. De belangrijkste reden hiervoor is de aanwezigheid van Antony in de pikorde, waardoor García simpelweg niet genoeg minuten maakt om zijn kwaliteiten optimaal te kunnen ontwikkelen.

Volgens de Spaanse sportkrant Diario AS bevindt de jonge speler zich in een groot dilemma: blijven vechten voor een plek in Sevilla of een nieuwe uitdaging zoeken waar hij een prominente rol kan spelen. Voor een speler van negentien jaar is speeltijd cruciaal voor de verdere groei.

Het feit dat García de afgelopen maanden zelfs terug is gezakt naar het reserveteam, is een duidelijk signaal dat zijn huidige situatie niet houdbaar is als hij zijn ambitie om een topspeler te worden waar te maken. Ajax, een club die wereldwijd bekend staat om het ontwikkelen van jong talent, zou de perfecte bestemming kunnen zijn.

De Amsterdamse club zoekt immers constant naar dynamische vleugelaanvallers die in staat zijn om het spel open te breken en creativiteit te brengen in de aanval. De technische kwaliteiten van García, gecombineerd met zijn jeugdige honger, maken hem een zeer aantrekkelijke optie voor de technische staf in Amsterdam. Een overstap naar de Eredivisie zou hem de kans bieden om wekelijks op het hoogste niveau te spelen en zo de stap naar de absolute wereldtop te maken.

De financiële kant van de mogelijke transfer is echter een complex punt. Real Betis beschouwt Pablo García als een van hun grootste juwelen en is niet bereid om hem zomaar goedkoop uit handen te geven. Er wordt gesproken over een transfersom van ongeveer tien miljoen euro, een bedrag dat Betis als redelijk beschouwt voor een speler van zijn potentie. Het is echter onduidelijk of Ajax bereid is dit volledige bedrag direct te betalen.

Om deze reden wordt er ook gekeken naar alternatieve constructies. Een huurovereenkomst met een optie op koop, of wellicht een terugkoopclausule, zou een interessante middenweg kunnen zijn. Hiermee kan Betis deels de zeggenschap over de toekomst van García behouden, terwijl de speler toch de broodnodige minuten maakt bij Ajax. Het is een strategisch spel waarbij beide clubs proberen de beste deal te sluiten zonder de toekomst van het talent in gevaar te brengen.

De situatie onderstreept de bredere trend in het moderne voetbal, waarbij jonge talenten steeds vaker bereid zijn om vroegtijdig in het buitenland te gaan spelen om hun ontwikkeling te versnellen. Voor Ajax is de jacht op spelers als García essentieel om de competitiviteit in zowel de nationale als de Europese competities te waarborgen. Het aantrekken van een technisch begaafde Spanjaard past perfect in de filosofie van de club, die altijd streeft naar een aanvallend en dominant spel.

Hoewel de onderhandelingen tussen de clubs nog in een beginstadium verkeren en Betis nog geen officieel bedrag heeft gecommuniceerd, lijkt de wil van de speler om te vertrekken een doorslaggevende factor te zijn. Mocht de transfer doorgaan, dan zou García een belangrijke aanvulling kunnen worden op de selectie, mits hij zich snel aanpast aan de Nederlandse cultuur en de intensiteit van het spel in de Eredivisie





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