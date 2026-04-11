Ajax herstelt zich met overtuigende zege op Heracles Almelo

Ajax heeft zich hersteld van de nederlaag tegen FC Twente door Heracles Almelo met 0-3 te verslaan. De ploeg toonde veerkracht en blijft in de race voor de top drie in de Eredivisie. Berghuis scoorde twee keer.

Een week na de teleurstellende nederlaag in eigen huis tegen FC Twente (1-2) heeft Ajax een overtuigende overwinning behaald bij Heracles Almelo . De ploeg uit Amsterdam toonde veerkracht en liet zien dat de nederlaag tegen Twente een incident was. Heracles, de huidige hekkensluiter van de Eredivisie , bleek een ideale tegenstander om het vertrouwen te herstellen. Met een dominante prestatie werd de eindstand 0-3.

Door deze zege blijft Ajax in de race voor een plek in de top drie, wat recht geeft op deelname aan de voorronde van de Champions League. De tweede plek is zelfs nog in het vizier. De concurrentie volgt echter op de voet, met Feyenoord en NEC die elkaar morgen treffen. De wedstrijd begon met een kans voor Heracles, na een foutje van Anton Gaaei. Ex-Ajacied Naci Ünüvar kon echter zijn kans niet verzilveren, waarbij Gaaei redding bracht. Daarna nam Ajax het initiatief over. De jonge Israëliër Oscar Gloukh kreeg zijn eerste basisplaats onder de nieuwe trainer Óscar García en toonde direct zijn waarde voor het team. Na een gemiste kans van Jorthy Mokio opende Mika Godts de score voor Ajax. Godts, eveneens een jonge speler en landgenoot van Mokio, verraste Heracles-keeper Remko Pasveer met een prachtige lob. Een minuut later was het opnieuw raak voor Ajax. Aanvoerder Steven Berghuis, na een fraaie combinatie met Wout Weghorst, schoot de 0-2 binnen. De wedstrijd werd daarmee al vroeg in het voordeel van Ajax beslist. De tweede helft begon met een snelle goal van Berghuis, die profiteerde van een fout van Pasveer. Met zijn tweede goal van de avond zette Berghuis de eindstand op 0-3. De avond had nog erger kunnen uitpakken voor Heracles. Wout Weghorst raakte de paal en Mika Godts zag zijn schot ook stranden op de paal. De machteloosheid van Heracles kwam duidelijk naar voren bij een mislukte poging van invaller Walid Ould-Chikh. In de slotfase werd het toch nog even spannend. Lequincio Zeefuik brak door en werd onreglementair gestopt door Ajax-invaller Takehiro Tomiyasu. Tomiyasu kreeg na tussenkomst van de VAR een rode kaart. Zelfs met een man meer op het veld kon Heracles de achterstand niet meer goedmaken, en de tijd was bovendien te kort





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ajax mist drie spelers tegen Heracles Almelo, Tomiyasu twijfelgevalAjax-trainer Oscar García kan tegen Heracles Almelo niet beschikken over drie spelers: Kian Fitz-Jim, Davy Klaassen en Youri Regeer zijn er niet bij.

Ajax kampt met blessures voor uitwedstrijd tegen HeraclesTrainer Óscar García kan zaterdagavond niet beschikken over meerdere spelers van Ajax in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Kian Fitz-Jim, Davy Klaassen, Youri Regeer en Joeri Heerkens zijn sowieso niet inzetbaar. Takehiro Tomiyasu is een twijfelgeval.

Ajax zonder Klaassen, Regeer en Fitz-Jim tegen HeraclesDavy Klaassen, Youri Regeer en Kian Fitz-Jim zijn ook tegen Heracles niet van de partij. Reservedoelman Joeri Heerkens mist de rest van het seizoen. Interim-trainer Oscar García moet puzzelen op het middenveld en waarschuwt voor een intens duel tegen de rode lantaarndrager.

Ajax Zoekt Eerherstel Tegen Heracles Almelo Na Teleurstellende NederlaagAjax reist af naar Almelo voor een Eredivisie-wedstrijd tegen Heracles, vastberaden om de nederlaag tegen FC Twente te vergeten. Trainer Óscar García kampt met personele problemen, vooral op het middenveld. De wedstrijd is live te volgen en de druk is hoog om punten te pakken.

