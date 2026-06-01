Ajax heeft de grootste kans om Roony binnen te halen

Volgens de Catalaanse krant maken de Amsterdammers op dit moment de grootste kans op de handtekening van de aanvaller. Het zou gaan om een huurdeal, terwijl FC Barcelona het liefst verkoopt.

Ajax is de club die het hardst aandringt op een huurtransfer. Bestuursleden van de Nederlandse club, onder leiding van sportief directeur Jordi Cruijff, zijn al in Barcelona geweest om deze mogelijkheid te bespreken. Een definitieve transfer is uitgesloten, maar een huur zonder optie tot koop is mogelijk, waardoor duidelijk wordt dat de Zweed aanzienlijke speeltijd zou krijgen in het nieuwe project van de Amsterdamse club.

Barça zou voorkeur hebben voor een verkoop met terugkoopclausule, om zo ruimte te krijgen voor inkomende deals. Maar 'alles wijst erop' dat Roony verhuurd gaat worden. Dat wil de speler namelijk zelf.

'Het is een redelijke optie die Barça zou verwelkomen, maar uiteindelijk moet de speler zelf de beslissing nemen. ' Volgens de Catalaanse krant is de concurrentie om de diensten van de aanvaller groot. Zo kreeg Barça al een 'lawine' aan voorstellen binnen.

'Vandaag de dag heeft Ajax de grootste kans om Roony binnen te halen', wordt daaraan toegevoegd. De concurrentie komt uit de Spaanse competitie met clubs als Celta de Vigo en Real Betis. Uit het buitenland azen AS Monaco, FC Porto, VfB Stuttgart en Olympique Marseille op zijn diensten. Het is ook aannemelijk dat Marc Casadó, die eveneens voorzichtig in verband werd gebracht met Ajax, deze zomer vertrekt uit Barcelona





