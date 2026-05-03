Ajax fysiek tekortgeschoten tegen PSV: García benoemt structureel probleem

Ajax leed een pijnlijke nederlaag tegen PSV, waarbij de fysieke achterstand van de Amsterdammers duidelijk werd. Trainer Oscar García benadrukt dat dit een structureel probleem is dat niet in enkele weken opgelost kan worden.

De tweede helft van de topper in de Johan Cruijff Arena was nauwelijks begonnen toen Mauro Júnior de bal kreeg op de rand van zijn eigen strafschopgebied, na een neutralisatie van een Ajax -aanval door PSV .

De Ajax-spelers waren nog aan het herstellen van de inspanning, maar Mauro had andere plannen. Hij begon aan een zestig meter sprint met de bal, waarbij hij de drie Ajax-middenvelders achter zich liet. Dit resulteerde in een grote kans voor Ricardo Pepi, maar de Amerikaan had te veel tijd nodig en faalde in het scoren van de 1-2. Op de bank toonde Oscar García zijn frustratie, want dit benadrukte opnieuw een groot pijnpunt van zijn team.

De Spaanse trainer had de afgelopen weken al meerdere keren zijn verbazing uitgesproken over de fysieke beperkingen van zijn selectie, zoals ook een week eerder in Breda, waar Ajax een zwakke tweede helft speelde en spelers kramp kregen. García erkende dat dit zorgwekkend was, niet alleen in die specifieke wedstrijd, maar ook in eerdere duels. Hij benadrukte dat dit probleem al bestond voordat hij aantrad en dat het niet in enkele weken opgelost kon worden, hoewel verbetering mogelijk is.

Een volledige voorbereiding is echter noodzakelijk om de selectie naar het gewenste fitnessniveau te krijgen. Hij voorzag dat zijn team het moeilijk zou krijgen tegen het dynamische PSV, dat het meest rende van alle Eredivisie-teams. Dit bleek zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena pijnlijk waar te zijn. PSV had een lang weekend op Ibiza doorgebracht om het kampioenschap te vieren, met Mauro als een van de hoofdrolspelers.

Echter, dezelfde Mauro en zijn teamgenoten overtroffen de Ajax-spelers in uithoudingsvermogen. Guus Til bevestigde achteraf dat PSV meer over had aan het einde van de wedstrijd, en hij was niet de enige PSV'er die verbaasd was over de vermoeidheid van de Ajax-spelers. Dit is geen incident, maar een terugkerend probleem voor Ajax, vooral dit kalenderjaar, met een groot verschil in prestaties tussen de eerste en tweede helft.

De doelpuntenstatistieken illustreren dit: in de eerste helft van 2026 scoorde Ajax 21 goals en incasseerde slechts 4, terwijl in de tweede helft slechts 8 goals werden gescoord (minder dan FC Volendam en Sparta Rotterdam) en 13 werden geïncasseerd. Fred Grim, de voorganger van García, had dit probleem al eerder geconstateerd, wijzend op het niet nakomen van afspraken in zowel verdedigend als aanvallend opzicht.

Hij merkte op dat spelers in de tweede helft hogere fysieke waarden haalden, maar dat dit niet voldoende was. Over het hele seizoen gezien is het onvermogen van Ajax om te anticiperen op tactische wijzigingen van de tegenstander een even groot probleem als de fitheid. Tegen PSV was dit ook een factor. Ajax speelde voor rust goed onder de druk uit, mede dankzij Kasper Dolberg, die onverwacht in de basis stond vanwege de ziekte van Wout Weghorst.

García was de afgelopen weken kritisch geweest op Dolberg, maar de Deense spits liet tegen PSV zien wat hij in huis heeft. García prees Dolberg als een van de beste spelers op het veld en gaf toe dat zijn kritiek bedoeld was om Dolberg te motiveren. Hij benadrukte dat het belangrijk is om de karakters van de spelers te kennen en hen op de juiste manier te prikkelen om hun niveau te halen





