Ajax-FC Utrecht: Klaassen opent de score, maar Utrecht blijft gevaarlijk

Ajax leek op weg naar de zege, maar moest door de gelijkmaker toch weer in de aanval. Bij Utrecht was stormram Van der Hoorn uiteraard weer teruggekeerd in de achterhoede, zijn avontuur in de spits was van korte duur. Gijvai Zechiël met de gelijkmaker! FC Utrecht zorgde met een hoge bal voor chaos voor het doel van Ajax en Zechiël stond op de juiste plek om raak te schieten. Bij deze stand meldde Ajax zich eind juli in de tweede voorronde van de Conference League.

Ajax leek op weg naar de zege, maar moest door de gelijkmaker toch weer in de aanval. Uit een voorzet van Rosa kreeg Carrizo een aardige kans, maar de Argentijn kopt tegen de paal.

Bij Utrecht was stormram Van der Hoorn uiteraard weer teruggekeerd in de achterhoede, zijn avontuur in de spits was van korte duur. Gijvai Zechiël met de gelijkmaker! FC Utrecht zorgde met een hoge bal voor chaos voor het doel van Ajax en Zechiël stond op de juiste plek om raak te schieten. Na de aftrap van het laatste kwartier meldde Van der Hoorn zich meteen voorin.

De centrale verdediger van FC Utrecht ging als spits spelen om nog iets te forceren. Een korte pauze in de verlenging, de ploegen wisselden nog een keer van helft voor het laatste kwartier. FC Utrecht moest nu wel vooruit en had flankspeler Alarcon al ingebracht om nog iets te forceren. Bij deze stand meldde Ajax zich eind juli in de tweede voorronde van de Conference League.

Bij een doelpunt van FC Utrecht krijgen we misschien nog een toetje: strafschoppen. Ajacied Mokio schoot eerder vandaag al tegen de onderkant van de lat en nu is het Godts. De Belg haalde uit en via de vingertoppen ketst de bal tegen de lat. Utrecht mag nog hopen.

Davy Klaassen zette Ajax in de verlenging op voorsprong. Net als in de vorige wedstrijd tegen FC Groningen opent hij nu ook tegen FC Utrecht de score. De bal valt na een vrije trap voor zijn voeten en met links schiet hij raak in de verre hoek. De bal rolde weer na een felle speech van Ajax-coach Garcia.

Beide trainers mochten nog twee keer wisselen, maar hielden die opties nog op zak. Er is verlenging nodig om te bepalen wie er deze zomer mag uitkomen in de voorronde van de Conference League. Ajax had een groot deel van de wedstrijd de overhand maar overtuigend was het niet. Utrecht speelde behoudend en hield goed stand.

In het zonnige Volendam wordt zo nog twee keer een kwartier gevoetbald. Staat het daarna nog steeds gelijk, volgt een penaltyserie





