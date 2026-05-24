Ajax-fans en FC Utrecht-fans in strijd in Volendam, politie inzet ME en honden

De Mobiele Eenheid heeft meerdere keren moeten ingrijpen bij de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht in het Kras Stadion in Volendam. Daarbij werden honden en paarden ingezet. De wedstrijd verliep voor het grootste deel gemoedelijk, maar enkele agenten probeerden via het hek nog iets van het spel of de supporters te zien. Toen Ajax de wedstrijd won, kwamen fans het veld op. Kort daarna volgden enkele tientallen ME'ers en acht politiehonden. Nadat de Ajax-fans van het veld waren gehaald, werden de FC Utrecht-fans ook nog tegengehouden door ME'ers en politiepaarden. De rust rond het stadion keerde rond 16.20 uur terug, waarna de omgeving snel vrijgegeven werd. FC Utrecht-fans met stenen gooiden en die zijn later opgeruimd door buurtbewoners en gemeentewerkers. Op 23 juli speelt Ajax in de tweede voorronde van de Conference League tegen een onbekende tegenstander.

