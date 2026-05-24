Ajax evalueert bitterste vessie ooit als opgegeten

Ajax kijkt terug op een dramatisch seizoen en kijkt opgelucht dat ze de elite European League weten te bereiken. Lucas Rosa blijft de overwinning in het VIP-podium vieren, maar de rest van het elftal blijft stand houden, omdat ze geen complete extase willen tonen voor zo'n intense overwinning.

Als Maarten Paes de beslissende strafschop van Souffian El Karouani stopt, en overeind komt om de zo belangrijke overwinning voor Ajax te vieren, ziet hij slechts één ploeggenoot op zich af komen.

Lucas Rosa komt aan hollen, maar kijkt dan ook vertwijfeld om. De rest van het elftal is namelijk op de middellijn blijven staan, zij doen het af met wat high fives en knuffels: na zo’n dramatisch seizoen past geen totale extase. Als Jordi Cruijff door de catacomben van het Kras Stadion loopt, en links en rechts vriendelijk gefeliciteerd wordt, is zijn antwoord ook veelzeggend: ‘Bedankt, maar voor de tweede voorronde van de Conference League hoef je me niet te feliciteren.

’ Meer dan blijdschap, is het opluchting die overheerst bij Ajax, want het absolute doemscenario is voorkomen. Helemaal geen Europees voetbal zou op alle vlakken een enorme klap in het gezicht zijn geweest, sportief, financieel en voor de reputatie van de club. En met dat doemscenario werd wel degelijk serieus rekening gehouden, zowel buiten als binnen Ajax. Want de hopeloze laatste wedstrijden in de Eredivisie boden weinig houvast.

Maar misschien wel tegen de verwachtingen in, toonde Ajax in de play-offs dan toch karakter





