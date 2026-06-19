Ajax en Feyenoord in een interessante situatie over Anass Moumane

Ajax heeft de mogelijkheid geboden aan Anass Moumane om transfervrij te vertrekken, maar nu ligt er een aanbieding van Feyenoord om hem transfervrij over te nemen. Het is de vraag hoe Ajax zal reageren op deze situatie.

Voetbal Primeur meldde donderdag dat Anass Moumane de overstap kan maken van Ajax naar Feyenoord . De achttienjarige buitenspeler mag transfervrij vertrekken uit Amsterdam, zonder dat afspraken werden gemaakt over een eventuele stap naar een concurrent.

In hun transferpodcast #DoneDeal klinkt er verbazing bij VoetbalPrimeur over de handelswijze van Ajax. Zij vinden het vreemd dat Ajax de mogelijkheid heeft geboden aan Anass Moumane om transfervrij te vertrekken, terwijl hij een aanbieding van Feyenoord heeft gekregen om hem transfervrij over te nemen. Het is de vraag hoe de Amsterdammers met de situatie omgaan.

Zij hebben hem namelijk gezegd dat hij transfervrij mag gaan, maar nu ligt er een aanbieding van drie jaar van Feyenoord om hem transfervrij over te nemen. Het is vreemd dat Ajax geen afspraken heeft gemaakt over een eventuele stap naar een concurrent. Volgens Dennie van Laar, een van de makers van de transferpodcast, snijd je je als Ajax ongelooflijk in de vingers als je daar geen afspraken over maakt.

Hij vindt dat Ajax op zijn minst moet zeggen dat ze niet transfervrij naar een directe concurrent willen overstappen, of dat ze een goede doorverkoop eisen. Het is dus de vraag wat Ajax nu gaat doen. Het is een interessante situatie waarin Ajax moet kiezen tussen de wens om Anass Moumane te behouden en de wens om hem niet aan Feyenoord te laten vertrekken. De beslissing van Ajax zal de komende dagen waarschijnlijk worden bekendgemaakt.

Het is een belangrijke beslissing voor de toekomst van Ajax en voor de toekomst van Anass Moumane. De beslissing zal ook de toekomst van Feyenoord bepalen. Zij hebben namelijk een aanbieding gedaan om Anass Moumane transfervrij over te nemen, en zij zullen waarschijnlijk een belangrijke rol spelen in de beslissing van Ajax. Het is dus een belangrijke situatie waarin Ajax moet kiezen tussen verschillende opties.

De beslissing zal de komende dagen waarschijnlijk worden bekendgemaakt, en het zal de toekomst van Ajax en Feyenoord bepalen





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ajax Feyenoord Anass Moumane Transfervrij Transferpodcast

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Feyenoord Haalt Veertienjarige Jace Jackson Weg bij PSV: Talentvolle Spits Minderjarig Vanaf Komend SeizoenFeyenoord heeft het veertienjarige talent Jace Jackson Getrokken De spits, die tot nu toe bij de PSV-jeugd actief was, sluit komend seizoen aan bij de Onder-14 van Feyenoord Zijn Transfer markeert een belangrijke versterking voor de Rotterdammers, die een scorer met een bewezen staat van dienst binnenhalen. Jackson viel al eens op door alle doelpunten te maken voor PSV tegen Feyenoord in een Onder-13-duel. De nieuwe club verwacht veel van hem binnen een al succesvolle lichting.

Read more »

Feyenoord identificeert talent bij Ajax en doet meteen een aanbiedingAnass Moumane kan Ajax inruilen voor Feyenoord. Dat melden bronnen aan VoetbalPrimeur. De Rotterdammers hebben de achttienjarige rechtsbuiten een driejarige verbintenis voorgeschoteld. Moumane mag ondanks een nog doorlopend contract transfervrij weg.

Read more »

Feyenoord pakt door en biedt speler van Ajax een driejarig contract aanFeyenoord hengelt naar de diensten van Anass Moumane, zo meldt Ajax Showtime donderdagochtend. De achttienjarige Amsterdammer kan voor drie seizoenen tekenen in Rotterdam-Zuid.

Read more »

Van Bronckhorst kijkt uit naar Champions League-voetbal bij FeyenoordGertjan Verbeek is opgevolgd door Ronald Koeman, maar de nieuwe trainer van Ajax, er was een andere belangrijke verandering in het Rotterdamse voetbalkampioen. De nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord, Frank de Boer, heeft zijn trainerstafel verlaten en heeft Ronald Koeman opgevolgd bij Ajax. De nieuwe trainer van Feyenoord is Ronald Koeman.

Read more »